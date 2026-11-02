五福旅遊搶ITF旅展商機 韓國8,999元起、澳洲第二人折2萬

2026 ITF台北國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場，五福（2745）搶攻年底旅遊及明年春節出遊商機，結合雙11購物檔期推出「雙11飛常省專區」，指定行程祭出每人一口價11,111元、每人折11,111元及第二人折11,111元等優惠，其中韓國釜山4日遊最低8,999元起，春節澳洲黃金海岸7日遊第二人最高現折2萬元，搶攻旅展訂單。

五福旅遊表示，此次旅展鎖定冬季賞雪、2027年春節連假及春季賞花等旅遊需求，優惠涵蓋日本、韓國、東南亞及歐美紐澳等長短程市場，並延伸至自由行及郵輪產品，希望透過價格優惠帶動消費者提前預訂明年旅遊行程。

日本市場方面，五福旅遊推出北海道、關西、沖繩及九州等行程，其中「北海道雪舞璀璨夜5日」及「京阪神戲雪影城5日」，旅展現場限定第二人折11,111元；主打親子市場的「童心沖繩4日」一口價17,999元，「伴自由九州輕旅行4日」則為19,999元，搶攻冬季家庭及自由度較高的團體旅遊需求。

韓國旅遊則以萬元有找的價格吸引旅客，「不走保肝釜山慶州4日」每人8,999元，「不走蔘肝濟州粉超值5日」每人9,999元，雙11精選「不走蔘肝易起嗨釜山4日」則推出每人11,111元優惠價，透過低價團體行程爭取短程出國客群。

東南亞市場方面，五福旅遊推出泰國及菲律賓宿霧等避冬行程，其中「五星泰新鮮6日」指定日期每人18,999元，「急宿搶GO宿霧5日」每人18,900元。針對春節連假，另推出富國島5日遊，主打五星飯店及海島度假體驗，第二人可折抵11,111元。

長程旅遊則以較高折扣刺激提前訂購，包括紐西蘭南北島10日遊第二人折11,111元，德國、瑞士阿爾卑斯山10日遊限量前10名每人折11,111元。春節檔期則推出2月6日大年初一出發的澳洲黃金海岸7日遊，第二人現折2萬元；義大利10日遊也提供第二人折6,000元優惠。

除團體旅遊外，五福旅遊同步推出自由行及郵輪優惠，香港3日自由行每人12,599元起，第二人再折2,000元；MSC榮耀號指定航次艙房第二人半價，維京遊輪北歐波羅的海及峽灣17天行程則提供免費升等高級陽台房優惠，擴大旅展產品選擇。

五福旅遊此次採取實體與線上雙軌促銷，線上旅展已自10月20日開跑，持續至11月20日，指定行程第二人最高折3,000元，購買國外團體或自由行產品還有機會抽中住宿券。實體旅展期間，現場購買行程滿5萬元，則可參加抽獎活動，藉由線上、線下優惠延長促銷效益，爭取年底及明年旅遊訂單。