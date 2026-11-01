聽新聞
0:00 / 0:00

點子農場／用一杯茶說出永續理想

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

池宗憲老師精研茶學40年，寫了超過40本茶書。他出生在大稻埕的「茶街」貴德街，童年的玩具是外銷用的大茶箱。記憶裡的老家，空氣裡總是飄著茶香。

後來他進了報業，從記者一路做到總編輯，在新聞界走了一大圈，最後又回到童年的那股茶香裡。他創辦國際侍茶師學院，推廣「餐茶搭配」，讓茶走進米其林餐廳的餐桌。美國賓州大學的茶研究院甚至以他的英文名字Teaparker為一間茶室命名。

我們的合作從一個「玩」字開始。我們相識於「東坡共玩」的合作，都相信人生要過得好玩。而玩茶，正是我們結緣的交集。

這兩年，企業的ESG正在轉彎。證交所從今年起把公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，社會構面的權重大幅提升。企業要交出的，不再只是報告書上的數字，而是員工真正參與社會的行動。

已經有企業走在前面。金仁寶集團帶員工到坪林採茶、認養有機茶園；在日本，迅銷、資生堂、三井住友銀行等企業，更請茶道家到公司上內訓課程，協助員工喝茶精進身心靈。

但國內外看了一圈，我發現台灣的茶園體驗偏重環境，日本的茶道研修偏重員工身心，談茶與ESG的茶業者，最後談的多半是自家產品。至今還沒有人用一杯茶，把E、S、G完整串起來，又讓人玩得開心。

這就是我們看到的機會，我們的構想很簡單：一杯茶，就是一堂永續課的共學與共創。

從茶園到茶杯到茶渣，看見土地和水源；從茶農到茶人到茶客，看見人和文化；從產地到標示到信任，看見治理。

我多年倡議的三意，以公益為起點、用創意帶動、讓生意形成循環，正好回答企業最常卡住的問題：永續要怎麼做，大家才願意做、做得下去？

至於「好玩」的部分，則交給池老師的品茶和宋代鬥茶。每人擊拂兩分半鐘，比誰的茶沫撐得久。規則簡單，人人能上場，勝負卻充滿懸念。人們不會為了上課而聚在一起，但會為了一場好玩的比賽而聚在一起，然後不知不覺學會一門功課。

蘇東坡在〈荔枝嘆〉裡，批評官員為了討好皇帝而競相進貢名茶。他不反對喝茶，反對的是鬥茶變成爭寵和浪費。這也成了我們的提醒：我們鬥的是樂趣，不是排場。

我們兩人合作最重要的共識是：我們不賣茶。

台積電之所以成為全世界最被信任的晶圓代工廠，是因為它不做自己品牌的晶片，從不和客戶搶生意。我們也一樣：不賣茶葉、不賣茶器、只賣知識與美學。

不賣，話才乾淨。企業敢信，茶商敢合作。我們的願景，是一所「三意玩茶院」：研發茶的知識，培養能講茶的老師，讓這套方法走進飯店和餐廳的四季菜單、企業的年度計畫。

它也有國際化的可能。日本的茶道源自宋代點茶，日本企業常用近江商人的「三方よし（賣方好、買方好、社會好）」談永續。

台灣可以用三意和一杯茶，說出自己的永續理想。當全世界都在尋找少酒、無酒的餐桌，台灣茶有機會成為最有文化深度的答案。

喝好茶，玩出ESG，共玩一場千年茶人的遊戲。

永續 大稻埕 童年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026 中小企永續翻轉競爭力／茗茗康普茶 讓小農味飄香

為愛落腳北越深山 台越夫妻打造喀斯特文化聚落翻轉地方

爸爸很顧家「卻從不陪我」！心理師揭童年傷痕：長大總愛上渣男

【日常辯證】小敏／別拿今天的答案，死當過去的自己

相關新聞

經濟選書／讓AI做事 你做主

當人從參與者變成接收者，判斷標準從內部生成變成向外對齊校準。這一節要追問的，是這個轉變的長期後果。

點子農場／用一杯茶說出永續理想

池宗憲老師精研茶學40年，寫了超過40本茶書。他出生在大稻埕的「茶街」貴德街，童年的玩具是外銷用的大茶箱。記憶裡的老家，空氣裡總是飄著茶香。

數位行銷／人脈管理 善用AI Agent

多數職場人士在經營人脈時，最常遭遇資訊輸入高摩擦與關係維護低覆蓋的雙重困境：散會後無力整理名片與交談細節，數月後想重啟聯絡又找不到適當切入點。要徹底解決這個痛點，可引進AI Agent（人工智慧代理）的自主感知、規劃決策與工具調用架構，將人脈維護轉化為一套自動運轉的系統化流程。

買氣冷清房價卻暴衝！十大預售漲價區曝 北台灣狂掃七席

房市買氣低迷，部分行政區預售房價卻逆勢飆漲。根據《591新建案》最新統計，2026年全台預售房價漲幅前十大行政區出爐，台北市士林區以35.8%漲幅奪冠，每坪成交價從第1季93.2萬元，一口氣衝上第3季126.6萬元；高雄市鼓山區、台中市北屯區分別以22.2%、17.7%緊追在後。值得注意的是，十大漲價區中，北台灣就包辦七席，顯示房市雖冷，指標建案仍持續推升區域房價。

2026中小企永續翻轉競爭力／恆隆行改變不完美商品命運

代理商沒有工廠、沒有生產線，要如何落實永續ESG呢？以代理Dyson、Honeywell、Braun 百靈、Oral-B等全球知名精品的恆隆行，2023年推出Restyle 2050平台，翻轉新品才值得買的消費觀念，讓外箱受損、機身有些許刮痕，或配件不完整，但核心功能正常的「不完美產品」，重新回到消費市場。

零售業去年總銷售額增2.4% 網購市場熱、電視購物衰退

零售市場持續擴張，內部卻呈現不同景況。經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年零售業銷售額6兆1,724.04億元，年增2.44%。其中以網路購物為主要經營型態業者，年銷售額增加23.12%，電視、電台購物卻衰退逾五成，反映消費通路正加速重整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。