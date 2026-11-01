遠百竹北五周年慶祭出多重回饋搶市 開門排隊禮限時登場

遠百（2903）竹北年度購物盛事「周年慶」將於11月12日至11月29日熱鬧登場，並自即日起搶先開放預購。迎接開店以來第五個周年慶，遠百竹北特別祭出滿額贈、刷卡禮、點點成金、開門排隊禮及全館滿額贈等多重好禮，從美妝保養、流行服飾到國際精品、大家電及保健器材，全面推出購物優惠與多重回饋。

美妝服飾優惠齊發 滿額回饋放大購物金

年度補貨趁現在！遠百竹北周年慶集結超過512款、1萬3,300組化妝品特惠組，搭配化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元、首12日單筆滿1萬元加送200元優惠，滿足消費者美麗採購需求；百貨服飾當日累計消費滿5,000元送500元，滿5萬元再加送600元；首12日1F國際精品當日單筆消費滿1萬元送1,000元，滿10萬元再加送1,000元；大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元，保健器材當日單筆滿5,000元送500元。搭配滿額回饋，讓消費者享受「買越多、送越多」的購物樂趣，輕鬆入手年度必買好物。

指定銀行刷卡享好禮 HAPPY GO點數加倍回饋

除了館內滿額優惠，遠百竹北周年慶再攜手指定銀行推出刷卡好禮。活動期間，持10大銀行信用卡於全館單筆分6期刷卡消費滿6,000元送200元、滿1萬元送400元；於數位3C（含APPLE）專櫃單筆分6期刷卡消費滿1萬元，再送500元，數量有限，送完為止。此外，HAPPY GO同步推出點點成金紅利回饋，活動期間本人持HAPPY GO卡及身分證件，扣200點即可兌換100元紅利券，依此類推，讓會員活用累積點數、享受加值回饋，購物優惠再升級。

開門排隊禮限時登場全館滿額贈再送實用好禮為感謝民眾一年來的支持，遠百竹北於周年慶首四日推出開門排隊禮，每日開店前出示HAPPY GO卡的前100名排隊顧客，即可領取限定好禮兌換號碼牌。11月12日贈送湯姆熊代幣10枚、11月13日贈送新葡苑奶皇包乙份、11月14日贈送撒隆巴斯乙盒、11月15日贈送Red Bull能量飲乙罐，每人限領一份，數量有限，送完為止。若未能搶得排隊禮也別失望，遠百竹北接續推出全館滿額贈活動！自11月19日起，遠百APP金級會員憑全館當日單筆消費滿2,000元以上發票，即可兌換手把式漸層杯，限量800份；11月26日起，符合同樣資格即可兌換掛勾式漸層自動摺傘，限量800份，數量有限，換完為止。