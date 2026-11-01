買氣冷清房價卻暴衝！十大預售漲價區曝 北台灣狂掃七席

房市買氣低迷，部分行政區預售房價卻逆勢飆漲。根據《591新建案》最新統計，2026年全台預售房價漲幅前十大行政區出爐，台北市士林區以35.8%漲幅奪冠，每坪成交價從第1季93.2萬元，一口氣衝上第3季126.6萬元；高雄市鼓山區、台中市北屯區分別以22.2%、17.7%緊追在後。值得注意的是，十大漲價區中，北台灣就包辦七席，顯示房市雖冷，指標建案仍持續推升區域房價。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔表示，士林區漲幅驚人，主要與交易個案組成有關，第1季成交案件多集中在房價相對親民的社子地區，拉低整體價格基期；第3季則受到指標豪宅「文心天母」交易帶動，推升區域平均單價，也讓士林區成為今年預售房價漲勢最猛烈的行政區。

排名第二的高雄市鼓山區，第3季成交單價上升至65萬元，漲幅22.2%。591指出，鼓山區受惠於農16特區指標案「國揚鉑御」，成交單價站上7字頭，憑藉精華地段及小坪數產品規劃，刷新區域單價新高，也成為拉抬鼓山區房價的重要推手。

台中市北屯區則以17.7%漲幅排名第三，成交單價從51.9萬元升至61.1萬元，指標案為「順天ROAM」。591分析，北屯區第1季部分交易落在房價較低的廍子重劃區，成交單價甚至落在3字頭，隨著後續新案交易價格提高，區域均價也跟著攀升。

第四至第十名依序為高雄市左營區、新竹縣竹北市、新北市板橋區、新北市中和區、桃園市龜山區、新北市三重區及台北市文山區，漲幅介於6%至11.1%，其中左營區第3季成交單價達42萬元，漲幅11.1%，為前十名中最後一個漲幅超過一成的行政區。

畢務潔指出，觀察第3季預售房價漲幅前十大區域，北台灣就占七席，顯示北部房市支撐力道相對穩健。即使整體市場進入盤整期，兼具精華地段及品牌建商優勢的指標個案，仍具備一定抗跌性與價格支撐。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰則表示，近兩年蛋黃區及品牌建商持續呈現「強者恆強」現象，包括台北市大安、中正及松山區陸續出現單價200萬元以上新案，新北市也有不少百萬宅誕生，新竹縣竹北市亦有9字頭成交紀錄。

陳炳辰分析，這類產品受到資產實力較強的置產族及換屋族青睞，在整體交易量縮減之際，少數高價產品成交便可能明顯拉高區域均價。不過，區域均價上揚未必代表所有建案同步漲價，仍須留意交易個案差異。