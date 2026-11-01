2026中小企永續翻轉競爭力／恆隆行改變不完美商品命運

代理商沒有工廠、沒有生產線，要如何落實永續ESG呢？以代理Dyson、Honeywell、Braun 百靈、Oral-B等全球知名精品的恆隆行，2023年推出Restyle 2050平台，翻轉新品才值得買的消費觀念，讓外箱受損、機身有些許刮痕，或配件不完整，但核心功能正常的「不完美產品」，重新回到消費市場。

從單純的品牌代理商，逐步走向循環經濟的實踐者，創立76年的恆隆行怎麼做到的呢 ？

「恆隆行從2010年起，就開始鼓勵各事業單位舉辦淨灘、關懷老人及社會公益等活動，不過，當時比較屬於履行企業社會責任（CSR）概念。」恆隆行長期發展處資深經理高愉勛說，直到新冠疫情期間，公司開始推動以顧客為中心的數位轉型，才逐漸思考：「我們身為一個代理商，到底要怎麼定義自己？」

如果代理商的角色，只是把國外品牌引進台灣、完成銷售，那麼企業所能創造的價值就只能停留在交易本身；如果把產品從生產、銷售、使用、維修到淘汰的完整生命周期納入思考，那麼代理商在產品進入市場後，還能發揮更重要的作用，高愉勛說。

3R概念 延長產品壽命

恆隆行長期發展處策略新創部資深經理卞文俊解釋，「代理商位處在供應鏈中下游，我們無法直接改變產品製造階段的大量碳排，但卻可以從產品賣出去後著手，嘗試延長產品的壽命，」也因此，醞釀出了「Restyle 2050」的理念，倡議「有意識的消費」。

這當中，有三個概念，格外重要。Rethink：讓消費者重新思考是否一定需要全新品，能否也接受部分不完美的產品；Redesign：重新設計，有些產品的狀況雖無法回到一般消費市場，卻可轉換成其他用途，例如，成為藝術裝置或以手繪等方式重新賦予產品生命，不必報廢；Reuse：也就是再利用，「以租代買」降低使用門檻。

3R成為恆隆行投入循環經濟的重要起點，從過去的CSR公益，走向價值創造的ESG。高愉勛指出，所謂不完美產品，並非品質不佳，公司依然可根據外箱、配件及核心功能等條件進行檢查與分級，像是外箱受損、產品表面有刮痕，或曾經拆封、配件不完整，經過整新、檢測後，就可能重新上架，「最重要的原則是，只要產品進入循環銷售體系，核心功能就必須正常。」

建立信任 從鑑賞期下手

「Restyle 2050真正要改變的，不只是產品價格，而是消費者對瑕疵的想像。」卞文俊認為，如果直接使用「福利品」、「瑕疵品」或「整新品」等名稱，消費者可能很快產生心理抗拒，「不完美」則是換一個角度，讓消費者思考：生活本來就不必事事完美，產品也不一定非得毫無瑕疵才能使用。更重要的是，建立消費者的信任，為了降低消費者第一次購買不完美產品的疑慮，恆隆行將鑑賞期從7天延長至20天。

數據顯示，從2023年推動Restyle 2050至今，消費者的回購率，已達到三成，累積也有超過一萬件產品重新進入循環體系。高愉勛表示，如果沒有循環機制，這些產品過去可能都是打損或報廢，「從原本可能是零，到現在有超過一萬件重新被使用，這就是循環經濟開始運轉的證明，也建立消費者的信任。」

目前恆隆行網購出貨的紙箱，也使用90%再生紙漿製成，現場人員並依產品尺寸選擇適合的紙箱，避免過大的包裝只裝一件小型產品，降低材料浪費與運輸負擔。

另一方面，恆隆行今年又推出以租代買活動，只要押金，不收租金。卞文俊分析，有些消費者因搬家、搬宿舍，需要短期使用吸塵器、清淨機打掃新居，或參加畢業典禮，需要熨燙禮服，消費者只有短期需求，未必需要為此買下一台家電，這時以租代買，就可派上用場。

以吸塵器為例，消費者支付1,000元押金，租借最長7天，使用後歸還，押金就會退回，「這並非傳統意義上的租金制度。」卞文俊說。

恆隆行在消費者歸還產品、取回押金時，現場人員會進一步介紹循環經濟理念，若消費者認同，可自願將部分押金投入循環箱，捐助支持環境保護的非營利組織。

卞文俊說，一筆原本只是保障產品歸還的押金，在消費者自願的情況下，又可能轉化成支持環境行動的資源，讓循環不只是產品本身，也延伸到消費者、企業與環境之間的關係。

其實，以租代買的背後，還有另一層商業行銷的意義。高愉勛說，恆隆行代理的不少家電用品屬於高階品牌，價格可能高於一般國產新品，很多消費者未必願意直接花數千元甚至更高價格購買，「然而，透過以租代買，反而可以降低體驗門檻，讓消費者先體驗產品與服務，也成為品牌與消費者建立關係的新方式。」