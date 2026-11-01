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餐飲業五年業績增近六成 市場持續擴張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣餐飲市場持續擴張。經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年餐飲業銷售額9,097.38億元，五年來規模成長近六成，營利事業家數及受僱員工人數同步增加，顯示外食消費需求持續支撐餐飲市場成長。

根據年鑑統計，2025年餐飲業銷售額年增7.49%，較2021年的5,690.36億元累計成長59.87%；營利事業家數17萬8,946家，較前一年成長3.23%；受僱員工人數也達46萬932人，年增3.47%，顯示餐飲業營收、業者家數及就業規模同步擴大。

從細項產業觀察，餐館業仍是餐飲市場主力，2025年銷售額7,554.3億元，年增7.72%，穩定占整體餐飲業銷售額八成；其次為飲料店業，銷售額1,114.02億元，年增6.25%，占比餐飲業銷售額超過一成。餐飲攤販業銷售額118.15億元，年增8.51%，增幅居各細項產業之冠。

餐飲業者家數同步增加。2025年餐館業營利事業家數13萬6,849家，年增3.49%，占整體餐飲業逾七成。

餐飲業 餐飲 經濟部

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