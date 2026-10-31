從「聽話」到「會思考」！LFT攜手4國專家推動台灣思辨教育新日常

由 Lead For Taiwan（LFT；社團法人臺灣領導未來協會）與國泰金控共同主辦、懷世代公益加速器支持的「2026 國際思辨教育論壇：NEXUS 思辨交會點」，於今日（31日）在植境 plantārium 正式登場。論壇結合「主題論壇、沈浸式體驗展、沙龍交流」三合一模式，現場不僅打造實境互動車廂與閱讀展覽空間，更透過即時提問與多方討論，打破傳統單向輸出的演講型態，讓與會者直接體驗思辨如何落實於日常生活中

教育部青年發展署特別蒞臨現場，副署長諶亦聰於演講時表示，面對 AI 時代的資訊量與極端訊息挑戰，培養青年的資訊辨識能力與思辨素養至關重要。她引述世界經濟論壇（WEF）報告指出，思辨能力、資訊倫理與創意思考已是企業最需要的核心能力。青年發展署持續透過「青年好政培力方案」將思辨教育向下扎根至高中課堂，並串聯「Change Maker」在地行動與「百億圓夢計畫」，鼓勵青年帶著問題意識走出校園、走向國際。她強調，臺灣已公布《青年基本法》並研擬青年政策白皮書，期盼讓思辨成為理性溝通與民主進步的基石。

隨著台灣教育現場持續面對 108 課綱轉型與升學導向的拉扯，傳統考試制度往往讓學生習慣尋求標準答案，卻難以誘發主動思辨與設定目標的能力。國泰金控資深顧問程淑芬表示，國泰金控非常榮幸能與 LFT 共同主辦本次論壇，面對未來人才需求，企業要的答案從來不會是考第一名的人，企業真正需要的是勇於犯錯、懂得聆聽且具備獨立思考能力的人才。國泰金控過去持續為青年舉辦氣候議題論壇，未來也希望持續攜手教育界夥伴，翻轉單一框架，為台灣培育具備永續競爭力的下一代。

2026 國際思辨教育論壇主題對談，邀請 Lead For Taiwan 共同創辦人暨執行長林祐良（左）、教育部青年發展署科長余品螢（中）與英國諾丁漢大學前心理學教授 Dr. Pete Bibby（右）同台交流，針對 AI 時代下的教育變革與批判性思維落實發表深入洞察。

LFT 共同創辦人暨執行長林祐良則指出，推動思辨教育並非「外國的月亮比較圓」，本次論壇不僅引進國際經驗，更向世界展現台灣教育現場的實踐成果。思辨教育不是為了幫助我們找到唯一答案，而是在複雜的世界中保持清晰；思辨的「辨」是辨別而非辯論，應以理解取代求勝。懷世代公益加速器副執行長陳欣媛表示，台灣的公益能量與社會參與在國際有目共睹，希望支持更多台灣年輕人勇敢站出來，共同推動社會轉變。

2026 國際思辨教育論壇為期兩天，共邀請來自 4 個國家、20 位跨領域講者，帶來多場主題論壇與體驗沙龍。現場不僅設有實境互動車廂，更打造沈浸式閱讀展覽空間，吸引大批民眾與教育工作者體驗。議程涵蓋「如何在課堂時間內融入思辨活動與評量機制」、「家庭與學校如何透過對話訓練思考」，以及「職場如何轉變以促使員工主動思考與理性溝通」。Lead For Taiwan 期待扮演產業與教學現場之間的橋樑，透過跨世代與跨文化的行動整合，引導社會從被動接收訊息轉向主動判讀與對話，為台灣思辨教育的落實奠定良好基礎。