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內需消費冷熱不均！網購業績年增23% 電視購物慘跌逾50%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年零售業銷售額達6兆1,724億元，年增2.44%。 圖／洪安怡製表
經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年零售業銷售額達6兆1,724億元，年增2.44%。 圖／洪安怡製表

零售市場持續擴張，內部卻呈現不同景況。經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年零售業銷售額達6兆1,724億元，年增2.44%。其中，以網路購物為主要經營型態的業者，年銷售額大增23.12%，電視、電台購物卻衰退逾五成，反映消費通路正加速重整。

根據年鑑統計，2025年零售業銷售額為6兆1,724.04億元，續創歷年新高，但年增率由前一年的4.98%降至2.44%。零售業營利事業家數達40萬4,669家，較2024年僅增加432家，年增僅0.11%。

從各類通路觀察，民生消費仍有支撐力。2025年連鎖式便利商店達4,989.26億元，年增4.74%；超級市場銷售額達3,872.67億元，年增6.49%；零售式量販店銷售額達1,957.72億元，年增15.11%，三大通路均呈成長。

反觀以高價商品為主的百貨公司銷售額雖有4,885.12億元，但年減2.28%，是近十年第二度出現負成長；其他綜合商品零售業亦年減3.89%。

商研院商業發展與策略研究所研究員陳世憲分析，受疫後消費紅利消退、國人出國增加，全球經濟不確定性與通膨壓力影響，消費者更重視價格與實用性，民生必需、功能性及高性價比商品需求相對穩健，高價耐久財銷售較為疲軟。

此外，非店面零售業內部出現明顯消長。2025年非店面零售業銷售額為3,235.73億元，其中以網路購物為主要經營型態的業者銷售額達2,721.59億元，占非店面零售業銷售額比重已達84.11%，較2024年的74.66%大幅增加9.45個百分點。

反觀經營電視、電台購物的業者，銷售額由2024年的485.47億元降至2025年的234.11億元，年減51.78%，占非店面零售業比重降至7.24%，呈現此消彼長的局面。

從業者家數來看，2025年以網路購物為主要經營型態的業者增加至5萬3,435家，占非店面零售業比重已高達91.98%；經營電視購物、電台購物的業者則由521家減至489家，占比萎縮至0.84%。

陳世憲表示，隨著數位科技推展與行動裝置普及化，以及疫情期間的宅經濟及零接觸商機推波助瀾，線上購物靠著價格透明、搜尋便利及快速配送等優勢持續成長，成為推動零售產業成長的重要動能。

網購 消費 零售業

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