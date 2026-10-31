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五年成長近六成！餐飲業去年業績破9000億 外食消費需求持續支撐

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年餐飲業銷售額達9,097.38億元，五年來規模成長近六成，營利事業家數及受僱員工人數也同步增加，顯示外食消費需求持續支撐餐飲市場成長。 聯合報系資料照
經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年餐飲業銷售額達9,097.38億元，五年來規模成長近六成，營利事業家數及受僱員工人數也同步增加，顯示外食消費需求持續支撐餐飲市場成長。 聯合報系資料照

台灣餐飲市場持續擴張。經濟部商業發展署最新《2026商業服務業年鑑》顯示，2025年餐飲業銷售額達9,097.38億元，五年來規模成長近六成，營利事業家數及受僱員工人數也同步增加，顯示外食消費需求持續支撐餐飲市場成長。

根據年鑑統計，2025年餐飲業銷售額年增7.49%，較2021年的5,690.36億元累計成長59.87%；營利事業家數則由2021年的16萬138家，逐步增至2025年的17萬8,946家，較前一年成長3.23%；受僱員工人數也達46萬932人，年增3.47%，顯示餐飲業營收、業者家數及就業規模同步擴大。

從細項產業觀察，餐館業仍是餐飲市場主力，2025年銷售額達7,554.3億元，年增7.72%，穩定占整體餐飲業銷售額八成；其次為飲料店業，銷售額達1,114.02億元，年增6.25%，占比餐飲業銷售額超過一成。餐飲攤販業銷售額則為118.15億元，年增8.51%，增幅居各細項產業之冠。

餐飲業者家數也同步增加。2025年餐館業營利事業家數達13萬6,849家，年增3.49%，占整體餐飲業逾七成；飲料店業為2萬8,722家，年增1.38%；餐飲攤販業達1萬1,174家，年增5.58%，增幅最高；其他餐飲業則為2,201家，年增0.05%。

商研院商業發展與策略研究所研究員江艾恩分析，外食與休閒消費需求持續延續，加上飲料、速食、外帶餐飲及小型餐飲等型態具備展店彈性，帶動業者投入市場，也使家數不斷增加。

不過，餐飲市場成長的同時，業者仍面臨食材、人力及店面租金等成本上升，以及缺工、供應鏈與食品安全管理等挑戰。江艾恩建議，業者可從營運效率、經營韌性跟差異化三大面向著手；將營運數據整合與AI應用，提升資源配置效率，並強化供應鏈與通路管理，以提升營運效率及競爭力。

餐飲業 業績 經濟部

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