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巴黎秋季沙龍順利開展 多位台灣畫家入選

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
林慧怜作品〈謎〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
林慧怜作品〈謎〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

雖然暴動陰影仍在，布展時也有幾條要道遭封鎖，但2026年巴黎秋季沙龍仍於10月28日順利開展，預計展至11月1日。台灣多位畫家入選，包括陳明順、曾淑慧、張文菁、李香果、黃正德、吳盈著、林慧怜及林秀鑾等。

如同去年，協和廣場搭起了兩排各500公尺長的白棚屋，一旁高聳的埃及方尖碑，象形文在燈光下清晰可見，兩座擁有精美雕像的噴泉流淌著琉璃般的水瀑。

巴黎人對藝術的熱情絲毫未減，12度的溫度下，場外早早就排滿等著入場的人潮。開幕典禮由主席讓-克里斯托夫．萊韋克（Jean-Christophe Lévêque）主持，他站在椅子上談笑風聲，四周圍滿參展藝術家及與會貴賓，氣氛相當熱絡。

巴黎秋季沙龍遠溯自1903年，幾位藝術家為對抗當時強大的學院派而合作設立。過去100多年間，見證了本世紀最重要的藝術運動的興起，包括野獸派、超現實主義、立體主義、抽象藝術、新具象藝術和獨特藝術。

如今，它已成為巴黎文化季的亮點。本屆沙龍匯聚了來自50多國和地區的藝術家，在超過4,000平方公尺的面積中，展出千餘件作品，預計將吸引3萬多名觀眾參觀。

藝術家遴選是沙龍的核心和最重要的環節，由一個約30人的評審團集體進行，評審團成員包括董事會成員和各部門、小組的負責人。

今年的秋季沙龍設有11個分區，分別為繪畫、雕塑、建築、版畫、素描、攝影、環境藝術、數位藝術、藝術書籍、未知世界以及神話與奇觀。繪畫部分包括抽象、簡樸藝術、色彩畫、自由表現、具象、傳統與創新、想像世界、綜合與變奏。

其中成立第二年的未知世界（Mondes Inconnus），共有43位藝術家參展，規模擴大。根據部門主管GAbO的闡述，這些作品呈現真實或虛構的風景、詩意的意象和獨特的表現形式，探索前所未有的主題，引領觀眾走出尋常路，探索藝術的奧秘。

來自台灣的張文菁、曾淑慧、李香果和林秀鑾，作品即納入「未知世界」部門，以無框畫的形式出現。意味打破框架，與周遭畫作和雕塑對話交流，並呼應巴黎秋季沙龍挑戰傳統的創立精神。

黃正德作品〈黃金雨〉（左），李香果作品〈滲流狀態〉（右）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
黃正德作品〈黃金雨〉（左），李香果作品〈滲流狀態〉（右）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

巴黎秋季沙龍主席讓-克里斯托夫·萊韋克（Jean-Christophe Lévêque）站在椅子上談笑風生，四周圍滿參展藝術家及與會貴賓，氣氛相當熱絡。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
巴黎秋季沙龍主席讓-克里斯托夫·萊韋克（Jean-Christophe Lévêque）站在椅子上談笑風生，四周圍滿參展藝術家及與會貴賓，氣氛相當熱絡。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

曾淑慧作品〈蛟龍戲湖〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
曾淑慧作品〈蛟龍戲湖〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

吳盈著作品〈遙遠的呼喚〉（左ㄧ）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
吳盈著作品〈遙遠的呼喚〉（左ㄧ）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

張文菁參展作品〈荷葉之舞〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
張文菁參展作品〈荷葉之舞〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

林秀巒作品〈花魂（二）〉（左）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
林秀巒作品〈花魂（二）〉（左）。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

陳明順作品〈Colorful clouds〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供
陳明順作品〈Colorful clouds〉。 台灣藝術家法國沙龍學會／提供

巴黎 畫家 埃及 台灣

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