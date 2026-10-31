數理電資師資難覓！陽明交大攜手康橋 師資生實習享月多領1萬

陽明交大師資培育中心與康橋學校財團法人，繼簽署「師資培育合作備忘錄」後，30 日舉行「師資培育暨未來教師招募啟動儀式」。備忘錄由陽明交大林奇宏校長與康橋學校財團法人李萬吉董事長簽署，並由陽明交大副校長陳永富、副校長周倩與康橋學校法人代表共同交換備忘錄，並共同見證此一時刻。

日後，師資生在學期間就能到康橋國際學校新竹校區累積教學經驗；通過教師資格考試後，可優先申請到康橋學校實習，每月加發1萬元實習津貼；表現良好的，畢業後還有機會優先受聘。

受台灣科技業用高薪搶才排擠效應，中小學的數理電資老師卻越來越難找。陽明交大師資生多半有理工、生醫或社科背景，正是師資培育中最缺的人才；這幾年明明交大師資培育中心，成績也相當亮眼：師資生連續三年應屆畢業就通過教師資格考，通過率100%；校友黃嘉男獲師鐸獎、王彥翔獲桃園市SUPER教師，也有多位校友擔任高中校長。

依備忘錄內容，陽明交大師資生在三個階段都能得到支持：

•在學期間：參加康橋「見學式服務獎勵計畫」，到校陪讀、帶營隊、輔導科展與競賽，提早累積教學實務經驗，還能領獎勵金。

•教育實習：通過教師資格考試後，可優先申請到康橋實習，每月加發 1 萬元津貼，由師傅教師帶領，午餐免費供應。

•畢業任教：表現良好者，畢業後可優先受聘於康橋相關教育體系學校。

康橋國際學校新竹校區校長林國松表示，康橋的親師生共享相同的辦學理念，彼此關係正向融洽。支持教師的校園，方能讓教師能安心發揮，並累積自己的教學專業。

陽明交大副校長陳永富指出，培育中學教師，是國家育成高階人才的重要基礎。這兩年各國訪賓來到陽明交大，除了好奇台灣在半導體產業鏈的成就，更想知道我們怎麼養成優秀人才。台灣今天能在國際上有亮眼表現，是全體教師辛勞的成果。

陽明交大副校長周倩表示：「陽明交大不只是護國群山之一，在培育人才這條路上，我們也和教育界共同努力。身為師培中心的教授，我很樂見本校與康橋合作，讓想投入教育的學生，在修課階段就能走進課堂見學，實習時獲得豐富的資源，畢業後能在學校發揮所長、作育英才。」