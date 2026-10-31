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蘋果給一顆「小糖果」 台灣監管就彎腰

經濟日報／ 記者 彭慧明

蘋果App Store宣布對台灣軟體開發者的銷售抽成（俗稱蘋果稅）從30%降到26%，公平會立刻「收工」、中止反壟斷調查。表面上看，政府似乎幫開發者討回了一點利益，但放眼全球對蘋果接連掀起的數位平權與反壟斷風暴，區區4個百分點只是賞給台灣市場的一顆小糖果，公平會就讓步，又是一次看到國際大平台就彎腰的低姿態。

長年以來，30%的高額抽成，加上嚴禁第三方應用商店與外部金流，早就在各國引發廣泛訴訟。歐盟祭出《數位市場法》（DMA），逼蘋果將抽成降至26%，改採外部支付更低至 20%；美國的Epic Games訴訟案，打垮蘋果不准業者引導外部金流的霸王條款；澳洲法院更是強制裁定蘋果必須開放iPhone側載與第三方支付；日本與韓國也紛紛動用立法工具，強行拆除平台的圍牆。

換句話說，各國監管機構早就不是「求降稅」，根本動手拆除蘋果的金流護城河。

問題的本質從來就不只是這幾個百分點的抽成，而是抗拒通路的絕對壟斷。公平會天天喊著調查市場壟斷，卻裝作看不到問題的核心：只要蘋果不開放「側載」與第三方支付，App Store就依然是 iPhone 用戶購買軟體的唯一入口，蘋果隨時掌握著絕對定價權。從歐盟與韓國的經驗更可看出，就算表面降了抽成，蘋果隨便立個「核心技術費」或收費名目，就能把降下來的趴數補回來，實質上是「惡意合規」。

真正的市場自由與反壟斷，必須建立在消費者的「選擇權」上。開發者能自由選擇在地化金流、可以在其他平台自由上架銷售，消費者能拿到實惠價格，才是各國法規強打大平台的訴求。

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