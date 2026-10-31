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蘋果讓步！App Store抽成調降 公平會將中止調查監督履行

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
公平會昨（30）日表示，蘋果承諾31日起，將台灣App Store標準佣金費率由30%降至26%，降低4個百分點，開發商無須另行申請即可適用。。美聯社
公平會昨（30）日表示，蘋果承諾31日起，將台灣App Store標準佣金費率由30%降至26%，降低4個百分點，開發商無須另行申請即可適用。。美聯社

公平會昨（30）日表示，蘋果承諾31日起，將台灣App Store標準佣金費率由30%降至26%，降低4個百分點，開發商無須另行申請即可適用。

公平會認為，降佣金有助化解相關競爭疑慮，因此依公平交易法第28條接受承諾，中止調查，後續仍將監督蘋果落實。

台灣App Store佣金調降重點
台灣App Store佣金調降重點

公平會官員說明，先前因各國陸續關注蘋果收取佣金及對開發商的經營限制，公平會也立案調查，過程中並收到國內開發商反映。調查重點是蘋果是否憑藉平台的市場力量，對開發商施加可能限制競爭的收費及交易條件。

至於為何接受降至26%，官員表示，蘋果原先標準佣金普遍為30%，部分市場在當地主管機關介入後調降。公平會研議時曾參考其他市場的收費制度，認為調降後與日本、巴西等市場的標準費率相當，有助減少抽佣過高的競爭疑慮，因此經委員會決議接受。

官員指出，業者收費原則上由市場供需決定，但蘋果具有相當的市場力量，公平會須進一步調查，其收費及交易條件是否涉及限制競爭。調查尚未作成最終決定前，蘋果主動承諾將佣金降至26%，公平會評估有助化解競爭疑慮後，決議接受承諾並中止調查，後續仍將監督履行情形。

PwC Taiwan副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽分析，此案關鍵在於，蘋果是否憑藉平台的經濟優勢，對開發商收取不合理的佣金或施加不當交易條件。當其他市場已調降費率，台灣仍維持較高收費時，費率差異是否合理，就是值得檢視的問題。

許永欽指出，佣金是開發商的營運成本之一，也可能轉嫁給消費者，因此調降費率有助減輕開發商負擔，也涉及消費者利益。

App Store 蘋果 公平會

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