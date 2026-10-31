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天成飯店 明年拚增四據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北報導

天成飯店集團加速全台展店布局，副董事長張東豪昨（30）日表示，集團旗下「天成丰閣－樂．台中」及「天成逸旅－曉琉球」預計2027年第1季陸續試營運，全台飯店數將來到12家，另有桃園、高雄兩個新案正在洽談，若進展順利，明年全年可望新增三至四家飯店，同步擴大商務及休閒度假市場布局。

張東豪昨日出席「2026卓越五星品牌高峰會」，旗下瑞穗天合國際觀光酒店繼2020年、2023年後，今年第三度獲得交通部觀光署「卓越五星」評鑑肯定。談及集團展店布局，他表示，台中及小琉球兩家新飯店仍在工程階段，力拚明年3至4月陸續試營運。至於另外兩個洽談中的新案，張東豪透露，分別位於桃園及高雄，均鄰近車站，定位以城市型商務飯店為主，並可結合城市度假（City Resort）概念。兩案目前洽談進展順利，後續仍須待合約敲定，才能進一步確認開幕時程。值得注意的是，天成飯店集團也規劃跨足健康醫療及樂齡相關住宿市場。張東豪表示，未來新案將嘗試過去較少接觸的經營領域，樂齡族群也是重要客層之一，藉此擴大集團品牌及客源結構。

明年開幕的「天成丰閣－樂．台中」，則是集團精品飯店系列的新據點。張東豪指出，該飯店將透過藝術、精品品牌及生活風格跨界合作，打造精緻住宿體驗。

飯店 琉球 布局

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