SCFI運價指數連四周上漲 港口壅塞情況、內陸運輸牽動本月行情

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（30）日出爐，指數上漲6.01點至3,687.35點，漲幅0.2%，連續四周上漲，但漲幅持續收斂。四大區域近期走勢分歧，歐洲線持續小幅上揚，北美線則從高檔回落，市場進入11月後，運價走勢將受到港口壅塞、內陸運輸及紅海航線復航等因素牽動。

歐洲線10月以來表現優於北美線，最新一周遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為2,370美元，較前一期上漲19美元，周漲幅0.8%；遠東到地中海線每TEU為3,350美元，上漲95美元，周漲幅2.9%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

北美線則在進入10月傳統淡季後，高檔震盪走勢轉弱。遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為7,479美元，較前一期下跌42美元，周跌幅0.6%；遠東到美東每FEU為10,199美元，下跌189美元，周跌幅1.8%。

國內物流業者分析，海運市場變數仍多，北美線受到巴拿馬運河通行等待時間約三至六天、亞洲及部分歐洲港口壅塞，以及水災造成內陸運輸延誤等因素影響，預估11月上旬運價仍有機會維持高檔。

歐洲線則面臨需求偏弱與航線復航兩股力量拉鋸。隨著11月起貨櫃輪陸續恢復經紅海、蘇伊士運河往返歐洲，航程縮短將提高船舶調度彈性，增加市場運能；但業界也關注歐洲及地中海多國港口工會10月30日聯合罷工行動，是否造成港口作業中斷及船期延誤。