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路易莎建AI大平台助攻營運 將攜手小餐飲業者擴大市占

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
路易莎集團董事長黃銘賢。記者黃淑惠／攝影
路易莎集團董事長黃銘賢。記者黃淑惠／攝影

路易莎砸近億元布局AI餐飲平台，明年6月完成系統整合，將攜手小餐飲業者擴大市占。路易莎集團董事長黃銘賢昨（30）日表示，因應少子化危機，餐飲業長期缺工，成本攀升成不可逆趨勢，路易莎斥資近億元建置「AI餐飲大平台」，希望能成為餐飲業擴大經營規模、推升營運成長的新動能。

他表示，平台將對外開放，吸引具發展潛力的小型餐飲業者加入，透過系統、物流、原料供應及策略投資，協助品牌擴大規模。路易莎也藉此整合更多餐飲品牌、擴大市占率，從咖啡連鎖業者轉型為餐飲產業平台。

路易莎集團為加速拓展特色店型及軌道經濟，首度攜手新北捷運公司，推出全新餐飲品牌「NuMove續行」，首店昨日在台北大學站開幕；黃銘賢表示，集團目前已具備多品牌及中央工廠規模，未來將透過不同店型擴大展店，路易莎本身也將在明年加快直營店布局。

黃銘賢表示，路易莎目前全台門市近600家，擁有十座中央工廠，旗下也發展多元餐飲品牌，通路及供應鏈布局逐步到位，但各品牌、門市與後勤系統仍需整合，因此投入近億元建置AI基礎建設，串聯資訊流、物流及AI Agent（人工智慧代理），讓餐飲業從仰賴人力與經驗管理，轉向數據化、智慧化營運。他指出，AI不只是取代人工統計，未來也將串接TQG Forecast門市訂貨決策系統，預測各店需求，由中央工廠安排生產及備料，結合智慧倉儲，逐步實現自動叫貨、庫存管理及配送，形成完整營運流程。

平台對外開放後，將成為路易莎擴大餐飲版圖關鍵。黃銘賢表示，中小型餐飲品牌通常缺乏資金建置ERP、物流及數據管理系統，路易莎可提供既有平台及供應鏈資源，並視品牌發展潛力，以策略股東方式投資約20%至30%股權，協助業者降低營運成本、加快展店。

黃銘賢表示，未來希望讓具創業想法的餐飲人才專注產品與品牌經營，集團則提供系統、原料及後勤支援，扮演平台與策略投資者角色，透過共享資源擴大餐飲事業規模。

路易莎 平台 餐飲

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