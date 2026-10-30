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91APP被駭！客戶康那香發重訊 不排除代會員提出求償

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全通路零售軟體服務（SaaS）業者91APP*-KY（6741）日前遭駭客入侵，影響逾1,300家企業、近480萬消費者。雖然宣布「全權負責」，但客戶康那香（9919）發布重訊，指出線上平台委外服務廠商91APP發生網路資安事件，且「截至目前為止，平台委外服務廠商尚無法釐清相關資料是否受到影響及其範圍」，康那香表示，後續如有發生受害求償之情形，將同步對91APP提出求償。

康那香重訊指出，接獲委外服務廠商91APP通知，其資料庫遭受自動化攻擊，部分資料遭未經授權存取，資料庫包含公司電子商城訂單資料。公司接獲通知，已依個資事故通報及處理流程啟動應變機制，依法通報相關主管機關，並持續採取必要防護措施，以降低事件影響。為防範會員個資遭不當利用，透過電子郵件、簡訊及會員App等管道主動通知會員，提醒提高警覺，並加強反詐騙宣導，以降低潛在風險。

康那香評估，目前對公司財務、業務及營運皆無重大影響。目前尚未有接獲消費者受損害之請求。如後續有發生受害求償之情形，本公司將同步對91APP提出求償。目前已要求電子商城線上平台委外服務廠商重新檢視資安疑慮及相關風險，採取必要改善措施，並將持續追蹤改善情形及強化委外服務之資安監督管理。康那香指出，將持續受理線上會員反映，後續如接獲線上會員因此事件遭受損害之請求，將協助線上會員提出求償，維護線上會員權益。

康那香

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