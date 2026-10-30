誠品取得捷運中山站商鋪使用權 串連南西商圈

寄居蟹案件轉銜登記將於31日截止，11月1日起不再受理。國家住都中心今提醒，尚未登記的房東、房客，應把握最後兩天上網登記；已登記案件的房東，也須在11月16日前出具意向書，確認承接業者，才能保留社會住宅包租代管計畫權益及相關補助，直到簽訂新約。

2026-10-30 18:51