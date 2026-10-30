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誠品取得捷運中山站商鋪使用權 串連南西商圈
誠品生活持續擴展通路，今天公告取得台北捷運中山站商鋪使用權資產，預計明年第1季改裝完成開幕，未來將串聯誠品生活南西、地下書街誠品R79及爵士廣場，擴大商圈經營。
誠品生活今天公告，取得不動產使用權資產，位於台北市大同區南京西路16號及55號，約441平方公尺，使用權資產為新台幣1.69億元，交易相對人為台北大眾捷運公司。
誠品生活說明，展店策略以大小並行的策略，持續開設實體文化生活場域，公告取得捷運中山站商鋪使用權資產，預計明年首季改裝完成開幕。
誠品生活表示，未來將上下連結誠品生活南西、中山地下書街誠品R79與爵士廣場，串聯周邊腹地打造成台北具指標性的「當代文化生活聚落」，吸引國際旅客與在地民眾到訪。
誠品生活指出，經營車站型通路已有27年以上經驗，將因應交通樞紐節奏明快的特性，為大眾捷運系統量身規劃複合式文化生活場域。
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