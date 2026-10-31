由聯上（4113）得標的高雄「捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地土地開發案」，昨（30）日舉行動土典禮，由高雄市副市長林欽榮及聯上董事長蘇永義共同執鏟，見證總投資65億元的開發計畫邁入施工階段。

該案規劃興建兩棟地上23至24層複合式大樓，結合智慧住宅、運動休閒商業、公共托育及親子館服務，並以立體連通系統串聯捷運與運動園區，為東高雄都會核心注入新的發展動能。

高市副市長林欽榮表示，O9聯合開發是市府從都市計畫、公共建設到土地開發整體推動的城市改造計畫。市府歷經兩年都市計畫變更，重新整合既有運動設施與土地配置，劃設A、B、C三處捷運開發基地，並以「公共設施先行」為原則，讓開發效益回應地方需求。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，O9A基地動土，代表苓雅運動園區聯合開發正式進入實質建設階段。