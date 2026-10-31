聽新聞
0:00 / 0:00

聯上高雄開發案動土

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

由聯上（4113）得標的高雄「捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地土地開發案」，昨（30）日舉行動土典禮，由高雄市副市長林欽榮及聯上董事長蘇永義共同執鏟，見證總投資65億元的開發計畫邁入施工階段。

該案規劃興建兩棟地上23至24層複合式大樓，結合智慧住宅、運動休閒商業、公共托育及親子館服務，並以立體連通系統串聯捷運與運動園區，為東高雄都會核心注入新的發展動能。

高市副市長林欽榮表示，O9聯合開發是市府從都市計畫、公共建設到土地開發整體推動的城市改造計畫。市府歷經兩年都市計畫變更，重新整合既有運動設施與土地配置，劃設A、B、C三處捷運開發基地，並以「公共設施先行」為原則，讓開發效益回應地方需求。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，O9A基地動土，代表苓雅運動園區聯合開發正式進入實質建設階段。

高雄 林欽榮 高雄市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄捷運O9A聯開案動土 啟動苓雅運動園區開發

高雄O9聯開案A基地動土 65億打造雙塔大樓成東高雄新門戶

新北住都中心「新店曦」招商成功 愛山林投資66億打造宜居新城

出席工程界後援會成立大會 張善政：上兆建設藍圖不能停

相關新聞

聯上高雄開發案動土

由聯上（4113）得標的高雄「捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地土地開發案」，昨（30）日舉行動土典禮，由高雄市副市長林欽榮及聯上董事長蘇永義共同執鏟，見證總投資65億元的開發計畫邁入施工階段。

燁輝11月盤價上揚

燁輝（2023）昨（30）日開出11月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品調漲每公噸1,200元；至於12月外銷接單報價均漲每公噸10美元。

企業生日快樂／楠梓電 改造獲利方程式

南部老牌PCB廠商楠梓電將邁向60歲，定下以發展高階人工智慧（AI）應用為優先，開拓高階硬板的差異化應用來轉型。在傳統PCB全球產能過剩仍之下，楠梓電不追求衝量，專注有利基的AI應用領域，應對AI高層數、高頻高速以及高階HDI需求飆升，公司持續投資技術發展，也力求營運改善並找到新的應用與獲利方程式，吸引客戶預定產能。

企業生日快樂／楠梓電董座組千歲團 西藏登頂成功

楠梓電董事長徐漢忠一向直言敢諫，近期再度點出台灣衝刺AI高階生產的缺電供電問題，他並於近期赴陸考察，更組西藏千歲團挑戰登頂成功。

企業生日快樂／楠梓電抓住趨勢 搶高價值商機

老牌PCB廠楠梓電，在AI供應鏈以相對高階HDI板為主，公司團隊積極開拓少量多樣以及高階應用，目標帶動營運表現漸入佳境，近期轉型布局高階應用有成， AI應用營收占比已持續成長。以下是經營團隊專訪紀要：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。