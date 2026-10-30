快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞穗天合、台北美福再獲卓越五星 跨界尋找旅宿成長新動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
天成飯店集團旗下的瑞穗天合國際觀光酒店，以及台北美福大飯店2026年三度蟬聯交通部觀光署卓越五星評鑑，30日於台北美福大飯店舉辦卓越五星品牌高峰會。天成飯店集團／提供
天成飯店集團旗下的瑞穗天合國際觀光酒店，以及台北美福大飯店2026年三度蟬聯交通部觀光署卓越五星評鑑，30日於台北美福大飯店舉辦卓越五星品牌高峰會。天成飯店集團／提供

台北美福大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店30日共同舉辦「2026卓越五星品牌高峰會」，兩家飯店均為全台唯二在六年內三度獲得「卓越五星級」評鑑肯定的旅宿業者。隨著國際觀光市場競爭加劇，以及旅宿業面臨缺工、數位轉型與永續經營等挑戰，兩家飯店透過跨產業交流，探討高端旅宿如何維持服務品質，強化台灣觀光競爭力。

交通部觀光署自2019年增列「卓越五星級」評鑑等級，除硬體設備外，也將服務品質納入評核。面對數位應用、永續觀光及服務人力結構變化，觀光署目前正研議優化星級旅館評鑑制度，使評鑑內容更貼近產業發展及旅客需求。

台北美福大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店分別代表都會型及度假型旅宿經營模式。台北美福以商務、宴會、餐飲及國際旅客為主要客群，透過跨部門協作、資訊整合及個人化服務，維持不同客群的住宿品質；瑞穗天合則結合花蓮縱谷自然景觀、黃金溫泉及在地文化，發展目的地型度假市場。

其中，瑞穗天合持續結合地方食材、原住民族文化與藝術創作，並與原住民藝術家優席夫合作，將在地特色融入旅宿體驗，藉此與一般城市型飯店形成市場區隔。

此次高峰會邀請醫療、金融及觀光產業代表，聚焦人才培育、永續經營、科技應用及國際市場等議題。

天成飯店集團副董事長暨執行長張東豪表示，瑞穗天合透過人才培訓、跨部門合作及顧客回饋，讓標準化管理兼顧服務彈性，並結合在地文化，建立有別於都會型飯店的經營特色。

台北美福大飯店總經理林偉德則指出，面對商務、餐飲及國際旅客等多元需求，飯店透過資訊整合及服務流程管理，提高營運效率，同時保留個人化服務，維持高端旅宿的服務品質。

在人才議題方面，馬偕紀念醫院總院長張文瀚分享醫療產業的人才培育與組織管理經驗，強調員工培訓、職涯發展及組織支持，對維持長期服務品質的重要性。

中租迪和業務總經理陳瑞興則從企業長期投資與風險管理角度，探討旅宿業投入節能設備、數位系統及永續採購，如何兼顧經營成本與服務品質。

至於國際市場布局，台灣旅遊交流協會主任委員賴瑟珍指出，台灣可結合城市生活、餐飲、自然景觀及地方文化，發展更具辨識度的旅遊體驗，提升國際旅客來台吸引力。

台北美福與瑞穗天合表示，未來將持續投入人才培育、服務品質管理及永續經營，並探索品牌合作、旅遊產品串聯與人才交流的可能性，強化台灣高端旅宿市場的競爭力。

台北 飯店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天成飯店集團明年拚開4家新據點 桃園、高雄兩大新案洽談中

中陽集團幸福職場二連霸 囊括五星雙四星三大獎

長榮航首度參與鴻海科技日 打造專屬貴賓室深化企業合作

金商獎頒獎 63家得主展現台灣商業實力

相關新聞

高雄O9聯開案A基地動土 65億打造雙塔大樓成東高雄新門戶

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案今天日動土，聯上集團投資65億元，將興建地上23層至24層複合式雙塔大樓，結合住宅、運動休閒商業及公共托育設施，預計2031年完工。高雄市副市長林欽榮透露，B、C基地已完成公開選選，預計12月初簽約，未來三塊基地透過空橋串聯運動園區與捷運站，打造成高雄新門戶。

瑞穗天合、台北美福再獲卓越五星 跨界尋找旅宿成長新動能

台北美福大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店30日共同舉辦「2026卓越五星品牌高峰會」，兩家飯店均為全台唯二在六年內三度獲得「卓越五星級」評鑑肯定的旅宿業者。隨著國際觀光市場競爭加劇，以及旅宿業面臨缺工、數位轉型與永續經營等挑戰，兩家飯店透過跨產業交流，探討高端旅宿如何維持服務品質，強化台灣觀光競爭力。

興學育才、關懷弱勢 巴巴事業總裁黃烱輝獲頒中山大學名譽博士學位

巴巴事業總裁黃烱輝從一介農家子弟投入房地產業深40年，事業版圖擴及物業管理、產後護理及旅宿觀光。事業有成之餘，樂於興學也熱衷公益，除捐助母校中山大學興建醫學教育大樓，也投入兒童、長者、身心障礙者及弱勢族群照顧，今天獲中山大學頒授名譽管理學博士，為白手起家到回饋社會的人生歷程留下註腳。

寄居蟹轉銜登記明截止！ 房東還須留意11月16日期限

寄居蟹案件轉銜登記將於31日截止，11月1日起不再受理。國家住都中心今提醒，尚未登記的房東、房客，應把握最後兩天上網登記；已登記案件的房東，也須在11月16日前出具意向書，確認承接業者，才能保留社會住宅包租代管計畫權益及相關補助，直到簽訂新約。

台中「社區型商場」熱潮全市延燒 品牌建商多角化經營成亮點

隨都會區土地寸土寸金與重劃區快速發展，台中各區掀起「社區型商場」熱潮。傳統大型百貨商場受限於龐大腹地與人口基數要求，難以全面覆蓋新興聚落，在此趨勢下，具備高度彈性與生活機能的「社區型商城」正席捲台中各區。

中陽集團幸福職場二連霸 囊括五星雙四星三大獎

中陽集團在115年度台中市「幸福職場評選」再創佳績，一舉囊括三項獎項！中陽集團連續兩年榮獲「推動幸福五星獎」，達成二連霸；旗下大買家及中陽建設則分別獲得「幸福職場四星獎」，展現集團長期深耕人本治理、員工關懷與永續經營的豐碩成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。