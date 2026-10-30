瑞穗天合、台北美福再獲卓越五星 跨界尋找旅宿成長新動能

台北美福大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店30日共同舉辦「2026卓越五星品牌高峰會」，兩家飯店均為全台唯二在六年內三度獲得「卓越五星級」評鑑肯定的旅宿業者。隨著國際觀光市場競爭加劇，以及旅宿業面臨缺工、數位轉型與永續經營等挑戰，兩家飯店透過跨產業交流，探討高端旅宿如何維持服務品質，強化台灣觀光競爭力。

交通部觀光署自2019年增列「卓越五星級」評鑑等級，除硬體設備外，也將服務品質納入評核。面對數位應用、永續觀光及服務人力結構變化，觀光署目前正研議優化星級旅館評鑑制度，使評鑑內容更貼近產業發展及旅客需求。

台北美福大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店分別代表都會型及度假型旅宿經營模式。台北美福以商務、宴會、餐飲及國際旅客為主要客群，透過跨部門協作、資訊整合及個人化服務，維持不同客群的住宿品質；瑞穗天合則結合花蓮縱谷自然景觀、黃金溫泉及在地文化，發展目的地型度假市場。

其中，瑞穗天合持續結合地方食材、原住民族文化與藝術創作，並與原住民藝術家優席夫合作，將在地特色融入旅宿體驗，藉此與一般城市型飯店形成市場區隔。

此次高峰會邀請醫療、金融及觀光產業代表，聚焦人才培育、永續經營、科技應用及國際市場等議題。

天成飯店集團副董事長暨執行長張東豪表示，瑞穗天合透過人才培訓、跨部門合作及顧客回饋，讓標準化管理兼顧服務彈性，並結合在地文化，建立有別於都會型飯店的經營特色。

台北美福大飯店總經理林偉德則指出，面對商務、餐飲及國際旅客等多元需求，飯店透過資訊整合及服務流程管理，提高營運效率，同時保留個人化服務，維持高端旅宿的服務品質。

在人才議題方面，馬偕紀念醫院總院長張文瀚分享醫療產業的人才培育與組織管理經驗，強調員工培訓、職涯發展及組織支持，對維持長期服務品質的重要性。

中租迪和業務總經理陳瑞興則從企業長期投資與風險管理角度，探討旅宿業投入節能設備、數位系統及永續採購，如何兼顧經營成本與服務品質。

至於國際市場布局，台灣旅遊交流協會主任委員賴瑟珍指出，台灣可結合城市生活、餐飲、自然景觀及地方文化，發展更具辨識度的旅遊體驗，提升國際旅客來台吸引力。

台北美福與瑞穗天合表示，未來將持續投入人才培育、服務品質管理及永續經營，並探索品牌合作、旅遊產品串聯與人才交流的可能性，強化台灣高端旅宿市場的競爭力。