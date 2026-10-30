興學育才、關懷弱勢 巴巴事業總裁黃烱輝獲頒中山大學名譽博士學位

巴巴事業總裁黃烱輝從一介農家子弟投入房地產業深40年，事業版圖擴及物業管理、產後護理及旅宿觀光。事業有成之餘，樂於興學也熱衷公益，除捐助母校中山大學興建醫學教育大樓，也投入兒童、長者、身心障礙者及弱勢族群照顧，今天獲中山大學頒授名譽管理學博士，為白手起家到回饋社會的人生歷程留下註腳。

黃炯輝出身自台中豐原傳統農家，延續父母勤奮樸實基因。求學期間就讀機械相關科系，畢業後北上投入建設產業，從第一線銷售人員做起，1988年創業，從房地產代銷逐步跨足建設開發，再從專業經理人轉為企業經營者。

近40年來，他帶領欣巴巴事業由高雄拓展至全台，從土地開發、建築規畫、營造到物業管理，形成完整產業鏈，更延伸至產後護理、旅宿服務等領域，如今發展為上市公司，建築作品屢獲國家建築金獎、金石獎、金獅獎及城市工程品質金質獎等肯定。

黃炯輝曾擔任全國不動產代銷公會聯合會、高雄市不動產建築開發及代銷經紀等公會理事長，長期為營建產業發聲。發展事業之餘也勤奮進修，就讀中山大學管理學院EMBA，且樂於分享產業經驗，鼓勵後學，2020年獲頒中山大學傑出校友。

最為人津津樂道的是捐贈新台幣2億元支持中山大學醫學教育大樓興建。他捐輸的對象不侷限母校，尚包括支持海洋科學學院研究與教學、捐助清寒獎學金，並自2022年起承諾支持「乘風萬里・轉動人生」清寒獎助學金至2031年。

興學育才外，黃炯輝更延伸關懷觸角，2014年成立公益信託巴巴慈善基金，對象涵蓋教育、醫療、文化、體育與環境保育等領域。另連續三年捐贈高雄市政府6輛消防車，充實救災量能。

中山大學今天頒授黃烱輝名譽管理學博士學位，是創校46年來第27人，也是首位建築業出身的名譽博士，歷屆受證人包括諾貝爾化學獎得主李遠哲、諾貝爾文學獎得主高行健、星雲大師、文學家余光中、前副總統陳建仁及企業領袖高清愿等。

黃烱輝說，他個人的成就離不開社會支持，因此更加思考如何回饋社會。中山大學是他母校，對他而言別具意義。

中山大學校長李志鵬表示，黃烱輝在企業經營上穩健務實，也長期關心教育與社會公益，與中山大學培育人才、回應社會需求的辦學理念相契合。

欣巴巴事業總裁黃烱輝（右）今天獲頒中山大學名譽管理學博士，成為該校首位獲頒名譽博士的建築業企業家，中山大學校長李志鵬（左）親自頒授。記者劉學聖／攝影