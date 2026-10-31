企業生日快樂／楠梓電抓住趨勢 搶高價值商機

老牌PCB廠楠梓電（2316），在AI供應鏈以相對高階HDI板為主，公司團隊積極開拓少量多樣以及高階應用，目標帶動營運表現漸入佳境，近期轉型布局高階應用有成， AI應用營收占比已持續成長。以下是經營團隊專訪紀要：

問：楠梓電如何看待下半年景氣與近期營運？

答：公司總經理率隊與同仁大家上下一心，公司內部團隊已持續開拓AI人工智慧應用，期許下半年一定要更進步，明年也要比今年好。公司團隊看好AI應用潛力，內部持續投資提升技術能力，包含今年與明年在太空╱低軌衛星、機器人以及無人機技術上更進步，可望一路旺到年底，並持續認證AI新應用，客戶們也積極預定產能，公司因此持續投資技術。

公司預期AI相關營收占比持續拉高，明年可望優於今年，其中隨AI應用成長，下半年到明年初力拚營業淨利轉正，後續觀察AI巨頭投資情況、設備到位速度以及材料供給改善情況。楠梓電已定下2026年目標AI相關營收占比再拚新高逾40%，整體力拚營收回到十年前高峰，公司持續優化營運表現。

問：楠梓電對行業未來應用發展看法？

答：楠梓電面對行業發展，早已體認到傳統板市場供過於求，因此公司不會走回頭路，而是持續轉型，積極開發高價值領域，公司也已淡出汽車板，因該領域市況不佳，公司積極開拓有價值的領域如服務大陸以外的客戶運算板，看運算力的供應鏈應用持續擴張，公司持續優化生產，不和紅色供應鏈拚經濟規模，公司和台日系競爭不拚經濟規模而是拚價值，預期價格改善幅度很快，也已有切入edge AI與機器人等多元領域，可望成為明年動能。

今年將是台灣PCB產業的關鍵年，面對AI應用爆發、地緣政治變化與永續轉型三大挑戰，我們必須做好準備才能在原有的基礎上繼續維持成長。也因PCB景氣續強，成長動能集中AI相關的上下游區塊，面對AI高層數、高頻高速以及高階HDI需求，也迫使我們需加速透過擴充產能、升級製程來回應。

問：楠梓電開拓利基應用的優勢與挑戰？

答：楠梓電終端應用領域相當分散，主要是針對具有利基以及穩定獲利領域，公司在AI應用布局持續推進，本身正持續積極優化生產，以高階硬板製程生產為主，應對AI領域擁有優勢，目標生產高階板為主。

挑戰方面，正因AI需求熱度從PCB上游發動，高階玻纖布、銅箔基板（CCL）等供不應求，推升材料成本，今年下游PCB廠恐持續面臨「搶料大戰」，這也是我們要面臨的課題。

同時外部環境基礎設施也仍有考驗特別是電力。觀察台積電來高雄雖創造就業，但預期對其他在地產業用電將更造成排擠，電力穩定供應對精密度要求相當高的PCB產業相當重要，若供電不穩定或是降載供電都對生產品質造成很大傷害。五、六年前就核三關閉議題已多次向主管機關建言不宜，如今產線生產時不時面臨降載，這對生產高階AI應用PCB廠來說是很大考驗。

問：楠梓電未來投資與轉投資的看法？

答：資本支出方面近二年投資已約10億元，今年也可望超越10億元新高水準，惟仍看設備後續到位情況。

觀察AI已重新定義PCB產業角色，從過去的景氣循環型產業，轉向以規格、材料與技術驅動的結構性成長，未來競爭將更集中於高附加價值環節。AI這波浪潮仍會持續。公司面對客戶的需求增加，已持續增加資本支出來因應。

至於轉投資滬電方面公司要和滬電合作長期之下不宜任意處分，楠梓電今年度股東會上投資人已有相關討論，多名股東直接發言也不贊成處分滬電持股。

楠梓電轉投資滬電本身也有H股掛牌計畫，先前處分部分股權僅用於楠梓電資本支出增加的資金所需，由於公司針對高階製程擴充，應對高速運算前製程濕製程產線需求產能可望再提升，希望設備擴充2026年第3季全數完成，廠房產能仍有15-20%空間可擴充。

楠梓電期許自身不僅是一家優良電路板供應商，對客戶而言更是策略上重要可靠的供應鏈夥伴，廠區持續維持高標準管理，廠區整體也持續在綠色環保領域上增加投資。