企業生日快樂／楠梓電董座組千歲團 西藏登頂成功

楠梓電（2316）董事長徐漢忠一向直言敢諫，近期再度點出台灣衝刺AI高階生產的缺電供電問題，他並於近期赴陸考察，更組西藏千歲團挑戰登頂成功。

提到電力供電不穩，徐漢忠說，先前南部當地發生廠區壓降導致廠區產線出現良率不穩生產報廢，和主管機關反映只回說給當天電費九折，我們也只能默默忍受，當初都建言供電穩定是廠商發展最關鍵的基礎，基礎設施不穩如何在台灣繼續擴充高階。

此外，徐漢忠也說，台積電來高雄雖創造就業，但預期對其他在地產業用電將更造成排擠，電力穩定供應對精密度要求相當高的PCB產業相當重要，若供電不穩定或是降載供電都對生產品質造成很大傷害，他並直言五、六年前就核三關閉議題已多次向主管機關建言不宜，如今產線生產時不時面臨降載，這對生產高階AI應用PCB廠來說是很大考驗。

他也直言，產業共同考驗仍是缺料以及跳電問題，也沒辦法想更快，有錢買不設備材料，客戶追加訂單，就算缺料也一直下單，應對此情況公司長交期設備也提前下單，舊設備優化，是多管齊下。

就經營長期原則而言，徐漢忠過往曾以「經營棒球隊」妙喻，經營團隊合作、前後支援調度順暢的重要，相信只要公司經營出色，客戶就會像「球迷」一樣出現。

而近年楠梓電因應客戶投出「變化球」，近年是加速隨客戶發展，自然大幅降低僅依賴單一產品應用的風險。

據了解，徐漢忠此行前往大陸出差，也考察大陸基礎供應設施的建置趨勢，觀察當地西藏等地已增加多個核電廠，建置在多種類型區域，確保供電穩定。

提到和滬電之間的關係，徐漢忠認為，楠梓電與轉投資的滬電仍將是具備互補的成長優勢，滬電二代接班後，雙方也是君子之交，兄弟爬山各自努力。

回顧過往，徐漢忠也多次親上第一線，先前面對新冠病毒疫情帶來的考驗之下，面對防疫所需的14天加上七天隔離天數，親赴第一線廠區鼓舞軍心，過往曾前往大陸出差六個月，總經理陳志康等人則坐鎮台灣，管理層在確保兩岸員工安全、健康優先原則並發展多元成長領域，安全與健康已成為徐漢忠持續掛在嘴邊的關鍵字。