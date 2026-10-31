企業生日快樂／楠梓電 改造獲利方程式

南部老牌PCB廠商楠梓電（2316）將邁向60歲，定下以發展高階人工智慧（AI）應用為優先，開拓高階硬板的差異化應用來轉型。在傳統PCB全球產能過剩仍之下，楠梓電不追求衝量，專注有利基的AI應用領域，應對AI高層數、高頻高速以及高階HDI需求飆升，公司持續投資技術發展，也力求營運改善並找到新的應用與獲利方程式，吸引客戶預定產能。

楠梓電前身是吳氏電子，1972年由前董事長吳禮淦一手創立，籌設初期快速切入手機、TFT-LCD顯示器用電路板領域。賺進第一桶金後，楠梓電嗅到中國大陸市場更大的機遇，吳禮淦1991年創辦滬電，成為當年第一批赴昆山投資的台商，亦與楠梓電現任董事長徐漢忠三度結緣。徐漢忠、吳禮淦、與擅長工程設計吳禮淦夫人陳梅芳形成管理「鐵三角」，大本營敲定落腳高雄楠梓加工區。

在楠梓電穩步發展之際，滬電也搭上中國大陸經濟高速成長列車，也使當年大股東楠梓電風光在台上市，連飆11根漲停板，在獲利連三年翻倍成長、頻創新高加持，當時楠梓電股價一度衝上143元。

然而天有不測風雲，2001年景氣急轉直下，楠梓電獲利顯著衰退，儘管滬電、先創轉投資收益上億挹注，但因為單一美系客戶以及應用需求急速轉變，促使新加坡轉投資大虧8.4億元等侵蝕下，出現上市首次全年虧損0.99元。

棒球隊心法 加速體質調整

2006年更因原料成本上升侵蝕獲利、業外提資產減損13億元，拖累當年每股虧損2.24元；股價更一度落入2.73元新低價，這段燒錢的經歷，讓團隊痛悟到不能依賴單一產品、不能為了單一應用投資的發展，這段元氣大傷的經驗，至今仍讓公司記憶猶新。

當時楠梓電經營團隊面對嚴峻考驗，體悟到體質與策略需更快速調度，吳禮淦領軍滬電，促成滬電在大陸掛牌籌資，徐漢忠則返台出任楠梓電董事長。徐漢忠跟隨吳歷練長達十年，對於營運調整深有心得，曾以「經營棒球隊」心法比喻，經營團隊合作、前後支援調度順暢的重要，相信公司經營出色，客戶就會像「球迷」一樣出現。

在團隊振作下，楠梓電開拓多元應用與啟動舊廠重建，2011年第一年每股純益即跳增至1.3元以上。2015年楠梓電面對當時陸股政策做多的飆漲行情、處分部分轉投資滬電持股約7%，對每股純益挹注逾一股本，促該年每股純益衝上15.33元新高。

獨特性製程 掌握技術優勢

楠梓電並持續整頓以及優化營運，2017年時已完成一次現金減資，當時減資後實收資本額為23.88億元、每股淨值提升至32.19元。而今年楠梓電6月股東常會決議通過辦理現金減資，主要調整資本結構提升股東權益，擬辦理現金減資一成、退還股款。

楠梓電過往因外部大環境景氣變數、美中貿易戰等展望初步相對保守，但也啟動多項策略應對，徐漢忠率領的團隊核心原則是「不隨便擴充產能、不爭老大」，而是「實實在在賺錢」，把產品的品質做好，並已體認到不走回頭路、傳統硬板幾乎已經無利可圖，更需要分散應用發展高階，找出穩定獲利的應用並開發新應用。

楠梓電多年來在產品技術研發並發展獨特性製程技術包括高附加價值通訊模組載板、嵌入式被動元件之高級載板、高密度超薄印刷電路板等製程力求產業差異化。

此外，楠梓電與轉投資的滬電分工明確，隨滬電配合輝達等非蘋多元AI應用帶動業績成長，大股東楠梓電依權益法認列投資收益也將有望擴大，也因為轉投資的滬電讓大股東楠梓電業績增添想像空間，隨著滬電二代接班，雙方在策略合作上仍保有長期夥伴關係。