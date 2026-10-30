寄居蟹轉銜登記明截止！ 房東還須留意11月16日期限

寄居蟹案件轉銜登記將於31日截止，11月1日起不再受理。國家住都中心今提醒，尚未登記的房東、房客，應把握最後兩天上網登記；已登記案件的房東，也須在11月16日前出具意向書，確認承接業者，才能保留社會住宅包租代管計畫權益及相關補助，直到簽訂新約。

國家住都中心表示，轉銜專案自8月10日啟動，由六都租賃住宅服務商業同業公會及第5期計畫業者協助受影響的房東、房客。截至10月29日，列管的6,688件案件中，已有4,641件完成轉銜或結案，占69.4%；另有2,030件辦理中，占30.3%，剩餘17件尚待聯繫。

國住都提醒，尚未登記者，須在10月31日前至中心官網「寄居蟹案件轉銜專區」，填寫轉銜協助登記表。已登記案件則由六都公會及承接業者持續協助，房東須在11月16日前出具意向書，確認承接業者，以利後續簽訂新約；逾期未確認者，中心將研議處理案件退出社宅包租代管計畫事宜。

依限完成登記並確認承接業者的案件，社宅計畫權益及相關補助將保留至簽訂新約為止。逾期未辦理者將回歸一般租賃，不再享有計畫權益，但租賃關係仍受民法及租賃專法保障。

至於包租案房東未收到的租金、房客未拿回的押金，中心表示，須逐案確認債權債務關係，再依與寄居蟹公司的業務契約辦理代償。由於寄居蟹公司在包租案中，同時是向房東承租房屋的承租人，也是將房屋轉租給房客的出租人，因此必須先釐清欠款及返還責任。

房東未收租金部分，已完成轉銜的案件，由承接業者協助清查，與寄居蟹公司的繳租資料核對無誤後辦理代償。未轉銜案件因中心與寄居蟹公司的業務契約已自9月21日起終止，只能代償契約終止前發生的租金。

房客押金部分，已完成轉銜者，由承接業者承擔返還責任，日後退租時由新業者返還；未轉銜、已退租卻尚未取回押金者，可備妥點交及繳款證明，經查證後列入代償。

中心表示，目前正將承接業者協助清查的應付未付款項，與寄居蟹公司提供的繳租、退租點交及押金返還資料進行核對。由於資料龐雜、核對需要時間，請房東、房客耐心等候。如有疑問，可查閱官網轉銜專區常見問答，或洽房屋所在地六都公會及中心諮詢專線。