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金仁寶集團攜手EchoLink 啟動Green Pulse永續接力

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶集團30日攜手EchoLink（共鳴迴聲），於台北小溪頭舉辦「金仁寶森林永續實境任務」，由金寶電子（2312）、仁寶電腦（2324）與康舒科技（6282）同仁共同參與，總參與人數約120人。活動結合EchoLink發起的永續IP「Green Pulse」，延續台北與首爾接力精神，透過健行、生態探索、團隊挑戰與暖身舒緩，串連生態保育、員工福祉及跨公司交流。同仁共同簽署永續承諾大旗，並邀請更多企業接棒，將永續融入工作與生活。

金仁寶以森林為環境教育場域，結合健行、生態觀察與團隊任務，引導同仁認識物種相互依存的關係與棲地的保護意義，讓生物多樣性成為能親身感受與理解的議題。呼應《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》（GBF）透過教育促進行為改變的精神，並連結聯合國永續發展目標SDG 15「陸域生態」所關注的森林與生物多樣性保護。

活動融入無痕山林原則，鼓勵同仁沿指定步道行走、不採摘植物、不干擾野生動物，並帶離自身垃圾，從尊重棲地、減少干擾的具體行動，將環境關懷延伸為工作與生活中的永續習慣。

金仁寶此次將環境面（E）的生態教育，與社會面（S）的員工身心照護結合。活動以運動暖身啟動身體，在森林探索後安排伸展舒緩，提供同仁走出辦公空間、舒展身心的機會，呼應SDG 3「健康與福祉」。來自三家公司的同仁透過共同完成任務，練習溝通協作與相互照應，也在自然場域中建立跨公司的交流。

金寶電子永續長游乃溥表示：「永續行動力，來自對環境的理解，更體現在每一次的實際行動。透過這次森林探索，金寶希望同仁對於生物多樣性與物種相互依存的重要性，有更深一層的認識，並從尊重自然、保護棲地及落實無痕山林等行動，培養環境保育意識。同時，也期盼同仁透過親近自然與團隊互動，舒展身心、促進交流，並將永續理念融入工作與日常生活，轉化為持續實踐的行動。」

仁寶電腦彭聖華永續長分享：「永續的關鍵在於行動力。仁寶長期投入在地人才培育、社區關懷與生態環境維護，企業永續不只是對未來的承諾，更是從身邊的土地與生活開始，一步步付諸實踐。今年很開心能與集團夥伴們一起響應Green Pulse，走進山林。從觀察森林中物種相互依存的關係，到實踐無痕山林，親身體會守護生物多樣性的意義。我們期待同仁將守護自然的意識帶回日常生活，讓保護生態不只是一日的行動，而是每個人長久的生活習慣，攜手為地球留下更多生機。」

Green Pulse是EchoLink（共鳴迴聲）發起、結合文化、運動與ESG的永續行動IP，2026年上半年串連台北與首爾社群，接力淨街清理共99公斤廢棄物。此次金仁寶集團凝聚員工參與，EchoLink整合運動、森林任務與團隊體驗，將跨國接力延伸至企業山林場域，透過生態學習與低干擾體驗，建立人與環境的連結，並以影像紀錄與接力故事，邀請更多企業加入，將環境關懷化為日常行動。

仁寶 永續

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