台中「社區型商場」熱潮全市延燒 品牌建商多角化經營成亮點

隨都會區土地寸土寸金與重劃區快速發展，台中各區掀起「社區型商場」熱潮。傳統大型百貨商場受限於龐大腹地與人口基數要求，難以全面覆蓋新興聚落，在此趨勢下，具備高度彈性與生活機能的「社區型商城」正席捲台中各區。

這類複合商場規模雖不若百貨龐大，卻能精準引進餐飲、超市與休閒業種，迅速提升區域居住品質，為住戶打造專屬生活圈，儼然躍升在地新聚客引擎。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，社區型商場的崛起，正呼應現代購屋族傾向在步行或短程通勤距離內，「一站式」滿足日常所需的生活趨勢。

這類商場免去了居民跨區移動的繁瑣，不僅精準切中區域市場需求，中長期亦能隨商圈發展彈性調整營運策略。值得一提的是，品牌建商跨足商場經營成為此波熱潮的亮點，除了更講究空間美學的營造外，對進駐業種與整體氛圍的把控也更為嚴謹。

觀察台中商業聚落的發展脈絡，七期「T&R廣場」堪稱這股美學商場的業界先驅。該案以劇場為設計概念，自2017年起陸續引進吳寶春麥方店、蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、恆境家居、WIRED TOKYO等知名品牌。

而打造該廣場的推手銳宇開發建設，近期更將推案觸角延伸至大台中都會南翼，於霧峰朝陽國家公園特區推出電梯別墅案「銳宇寬仁」，6,000坪基地外更圍繞近40萬坪山林，將市中心豪宅的物管服務引入莊園，成功吸引重視居住品質與退休生活的企業主目光。

西屯中科商圈亦是這股社區型商業聚落趨勢的重鎮。興建中的「寶輝VILLAGE」將住宅與商業機能縫合，區內涵蓋獨立5層樓零售商場及沿街式低層商業空間，據悉國泰世華與星巴克亦將進駐，招商進度已達7成，預定於年底起陸續揭幕。

而同區內，營運多年的「米平方廣場」，則採半戶外街廓設計，主打集結特色主題餐廳，鎖定中科園區龐大的聚餐與休閒需求。

在發展熱絡的北屯機捷特區，商場型態則展現互補。緊鄰捷運舊社站的「大地商場」占地約1,700坪，結合了傳統市場、日常採買與美食空間，亦導入親子遊樂設施。大地商場正對面，由統一集團斥資打造的「統一敦富商場」，目前正興建中，該案為地上4層、地下1層的複合式商場，確定將引進大型健身中心，預計今年完工。

與此同時，大型建設亦積極透過市府BOT案布局各區生活圈。太子建設接連拿下兩座公有市場BOT案，北屯十一期的「太子置地廣場－崇德館」將打造地下3層、地上6層複合商場，主攻購物與美食。而「太子置地廣場－大里館」則預計匯集服飾與餐飲品牌，活絡大里商圈的消費體驗。

不僅都會核心，這股熱潮亦向外延燒。今年7月正式投入試營運的豐原「Mini G Mall」，占地規模約2,400坪，以「日常生活型商場」為核心定位，結合多元餐飲型態與生活採買，引進開丼、西堤、聚日式鍋物、YAYOI彌生軒等人氣餐飲，讓豐原居民擁有距離更近、更便利的新據點。

綜觀整體市場發展，這類「社區型商場」不僅填補了大型百貨與傳統市場間的消費空白，其靈活的營運策略更能隨區域彈性調整。對周邊住宅而言，微型商業聚落的進駐，不僅完善了日常採買與休閒的便利性，更提升區域整體的居住水準。