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中陽集團幸福職場二連霸 囊括五星雙四星三大獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中陽集團旗下大買家、中陽建設分別獲頒「幸福職場四星獎」。業者／提供
中陽集團旗下大買家、中陽建設分別獲頒「幸福職場四星獎」。業者／提供

中陽集團在115年度台中市「幸福職場評選」再創佳績，一舉囊括三項獎項！中陽集團連續兩年榮獲「推動幸福五星獎」，達成二連霸；旗下大買家及中陽建設則分別獲得「幸福職場四星獎」，展現集團長期深耕人本治理、員工關懷與永續經營的豐碩成果。

中陽集團秉持以人為本的經營理念，將幸福職場落實於日常管理，從工作生活平衡、健康照護、人才培育到多元共融，建立兼顧員工需求與企業發展的工作環境，讓幸福不只是福利，更成為企業永續成長的重要動能。

在員工關懷方面，中陽集團每年規劃超過20堂紓壓課程，涵蓋壓力覺察、情緒溝通、心理成長、運動體驗及紓壓手作，並安排於上班時間辦理，依據課後回饋持續優化課程。

集團也透過健康檢查、臨場醫護服務及工作環境改善，關注同仁身心健康，更將年度健檢擴及正職、計時人員及實習同仁，提供健康諮詢、就醫協助與後續追蹤，並透過心理健康課程及專業資源轉介，建立更完善的支持機制。

在勞資溝通與職場共融方面，集團整合實體布告欄、官方LINE、電子郵件及線上系統，打造多元資訊交流管道，並透過團隊共識營、跨世代交流聚餐，促進跨部門合作與經驗傳承。

同時，集團推動友善招募及多元人才培育，提供中高齡、二度就業、原住民、國際人才及身心障礙者更多就業機會，搭配無障礙環境改善與「職場小天使」一對一陪伴制度，協助不同背景的同仁融入團隊。

在人才發展方面，集團推動內外雙軌培訓，結合內部講師制度、專業課程，以及線上教育訓練平台，讓辦公室、工地與門市同仁皆能自主學習，並整合實體與數位訓練，減少排班及跨區上課限制，促進專業精進與經驗傳承。

同時，透過關懷面談及職能檢視，主動了解同仁面臨的工作挑戰與職涯發展需求，適時進行工作適能評估及職務再設計，將人才關懷從問題發生後的處理，轉化為提前理解與主動陪伴，並透過持續溝通及彈性調整，協助同仁克服工作適應上的困難，降低因工作負荷、環境因素或職涯瓶頸造成的人才流失，讓同仁感受到制度支持及「公司願意陪你一起想辦法」的職場信任。

此外，中陽集團與台中市政府消防局合作成立中部第一支企業義勇消防分隊，並於去年派遣25位同仁接受防災應變訓練，強化職場安全與企業自主防災能力。

中陽集團表示，此次再度榮獲「推動幸福五星獎」，並由大買家、中陽建設雙雙獲得「幸福職場四星獎」，是對集團持續推動幸福職場的肯定。未來將持續深化人本治理、健康照護、人才培育及多元共融，讓每位同仁都能在受到尊重與支持的環境中發揮所長，攜手實踐企業、員工與社會共好的永續願景。

中陽集團幸福職場評選再創佳績，連續兩年榮獲「推動幸福五星獎」。業者／提供
中陽集團幸福職場評選再創佳績，連續兩年榮獲「推動幸福五星獎」。業者／提供

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