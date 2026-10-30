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長榮航首度參與鴻海科技日 打造專屬貴賓室深化企業合作
長榮航空30日首度以合作夥伴身分參與「2026鴻海科技日(HHTD26)」，於台北南港展覽館一館4樓打造專屬貴賓室，結合高端客艙體驗、互動活動及餐飲服務，讓與會貴賓在探索前瞻科技與商務洽談之餘，也能近距離感受長榮航空的優質客艙服務與品牌魅力。
鴻海集團為長榮航空重要的企業夥伴，長榮航空此次參與科技產業年度盛會，不僅展現雙方長期緊密的合作關係，更提供本公司與企業及商務旅客直接交流的平台，透過專屬貴賓室及互動體驗，進一步深化企業合作，並持續展現深耕企業差旅市場的布局成果。
本次專屬貴賓室是以「商務旅程中的尊榮體驗」為核心，特別將波音787的夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅搬至現場，讓來賓親身體驗長榮航空高端客艙的舒適質感；貴賓室也同時設置互動拍貼機，並提供香醇咖啡及精選小點，打造兼具休憩、交流與品牌體驗的專屬空間。
「2026鴻海科技日」於10月30日至31日登場，10月30日為受邀貴賓專場，10月31日則開放一般民眾入場，當日前往看展的「無限萬哩遊」會員及「EVA BizFam全球企業差旅回饋計畫」會員，皆可進入長榮航空專屬貴賓室。活動期間，來賓只要完成指定互動活動即可獲得精美小禮，數量有限，送完為止。
企業差旅服務一直是長榮航空持續深耕的重要領域，面對企業全球化布局及國際商務往來需求增加，企業旅客對航網覆蓋、客艙品質、數位服務及會員權益等需求也日益多元。未來長榮航空將持續以企業客戶需求為核心，結合全球航網、優質客艙服務及數位化工具，提供更具彈性與價值的差旅方案，協助企業提升商務往來效率，共創雙贏榮景。
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