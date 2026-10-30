長榮航空首度參與鴻海科技日 搬出787皇璽桂冠艙座椅打造專屬貴賓室

長榮航空首度以合作夥伴身分參與「2026鴻海科技日」，今（30）日在台北南港展覽館一館4樓打造專屬貴賓室，將波音787夢幻客機的「皇璽桂冠艙」座椅搬進展場，讓參觀民眾近距離體驗高端客艙服務，並結合互動拍貼機、咖啡及精選點心，提供商務交流與休憩空間。

長榮航空表示，鴻海集團是長榮航空重要的企業夥伴，此次參與科技產業年度盛會，除了展現雙方長期合作關係，也希望透過專屬貴賓室及互動體驗，增加與企業客戶及商務旅客交流的機會，進一步深化企業差旅市場合作。

長榮航空指出，此次貴賓室以「商務旅程中的尊榮體驗」為主軸，特別將波音787客機的皇璽桂冠艙座椅搬至現場，讓來賓實際感受高端客艙的舒適質感，現場另設有互動拍貼機，並提供咖啡及精選小點，打造兼具休憩與品牌體驗的空間。

「2026鴻海科技日」於10月30日至31日登場，今天為受邀貴賓專場，明（31）日則開放一般民眾入場。長榮航空表示，當日前往參觀的「無限萬哩遊」會員及「EVA BizFam全球企業差旅回饋計畫」會員，皆可進入專屬貴賓室，完成指定互動活動還可獲得精美小禮物，數量有限，送完為止。

長榮航空表示，企業差旅服務是持續深耕的重要領域，面對企業全球化布局及國際商務往來需求增加，未來將持續結合全球航網、客艙服務及數位工具，提供更具彈性的差旅方案，滿足企業客戶多元需求。