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SCFI運價指數連續四周上漲、漲幅縮小

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）30日出爐，指數上漲6.01點至3,687.35點，漲幅為0.2%，連續四周上漲，但漲幅僅不到1%；四大區域最新一周或是近一個月的走勢都呈現歐洲線小幅上揚，北美線則微幅下滑走勢。

根據最新運價，遠東到歐洲線十月以來表現相較北美線出色，最新一周遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為2,370美元，較前一期上漲19美元，周漲幅0.8%、月漲幅7.8%；遠東到地中海線每TEU運價為3,350美元，較前一期上漲95美元，周漲幅2.9%、月漲幅11.8%。

北美線之前一直表現比歐洲線出色，進入十月淡月後，就出現高檔震盪，遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為7,479美元，較前一期下跌42美元，周跌幅1.3%、月跌1.3%；遠東到美東每FEU運價為10,199美元，較前一期下跌189美元，周跌幅1.8%、月跌3.1%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU運價為1,164美元，較前一周上揚18美元；遠東到日本關西小漲2美元，日本關東持平，韓國航線每TEU運價則較前一周下滑25美元。

國內的物流業者分析，現在的海運市場的變數太多，隨時都有新變化加入。北美線情況，美國線受巴拿馬過河仍須等待3–6天，亞洲及部分歐洲港口壅塞，再加上水災造成內陸運輸延誤影響等，推估北美線的運價11月上旬有望維持高檔。

至於歐洲線市場需求一直偏弱，隨11月開始貨櫃輪陸續走紅海經蘇伊士運河到歐洲的航線逐步恢復，隨著航程縮短，市場船舶調度會較容易；業界高度關注國際工會網路「Ports in Action」正推動歐洲及地中海多國港口工會在10月30日聯合罷工變化，將關係到市場運價走勢。

運價 漲幅

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