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金仁寶集團舉辦森林永續實境任務 串連生態保育、跨公司交流

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
金仁寶集團攜手EchoLink舉辦森林永續實境任務，總參與人數約120人，延續Green Pulse台韓永續接力，共同走進山林。業者／提供
金仁寶集團攜手EchoLink舉辦森林永續實境任務，總參與人數約120人，延續Green Pulse台韓永續接力，共同走進山林。業者／提供

仁寶集團30日攜手EchoLink（共鳴迴聲），於台北小溪頭舉辦「金仁寶森林永續實境任務」，由金寶電子（2312）、仁寶電腦（2324）與康舒科技（6282）同仁共同參與，總參與人數約120人。活動結合EchoLink發起的永續IP「Green Pulse」，延續台北與首爾接力精神，透過健行、生態探索、團隊挑戰與暖身舒緩，串連生態保育、員工福祉及跨公司交流。

金仁寶以森林為環境教育場域，結合健行、生態觀察與團隊任務，引導同仁認識物種相互依存的關係與棲地的保護意義，讓生物多樣性成為能親身感受與理解的議題。呼應《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》（GBF）透過教育促進行為改變的精神，並連結聯合國永續發展目標SDG 15「陸域生態」所關注的森林與生物多樣性保護。

活動融入無痕山林原則，鼓勵同仁沿指定步道行走、不採摘植物、不干擾野生動物，並帶離自身垃圾，從尊重棲地、減少干擾的具體行動，將環境關懷延伸為工作與生活中的永續習慣。

金仁寶此次將環境面（E）的生態教育，與社會面（S）的員工身心照護結合。活動以運動暖身啟動身體，在森林探索後安排伸展舒緩，提供同仁走出辦公空間、舒展身心的機會，呼應SDG 3「健康與福祉」。來自三家公司的同仁透過共同完成任務，練習溝通協作與相互照應，也在自然場域中建立跨公司的交流。

金寶電子永續長游乃溥表示：「永續行動力，來自對環境的理解，更體現在每一次的實際行動。透過這次森林探索，金寶希望同仁對於生物多樣性與物種相互依存的重要性，有更深一層的認識，並從尊重自然、保護棲地及落實無痕山林等行動，培養環境保育意識。同時，也期盼同仁透過親近自然與團隊互動，舒展身心、促進交流，並將永續理念融入工作與日常生活，轉化為持續實踐的行動。」

仁寶電腦彭聖華永續長分享：「永續的關鍵在於行動力。仁寶長期投入在地人才培育、社區關懷與生態環境維護，企業永續不只是對未來的承諾，更是從身邊的土地與生活開始，一步步付諸實踐。」

仁寶 森林 永續

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