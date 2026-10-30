今年台中工業地產成交突破五百億 烏日三鐵+地價優勢吸企業布局

AI浪潮下，工業不動產需求持續擴大，今年上市櫃企業投資台中工業地產金額達538億元創歷史新高，烏日憑藉三鐵共構交通樞紐，加上土地價格具競爭力，可望承接擴廠需求外溢商機。

信義全球資產中區商仲部總監陳光裕指出，隨著產業升級與營運模式改變，企業對生產基地的需求，已不僅止於製造空間，還須兼顧貨物倉儲、技術研發、預留未來產能擴充空間等多元用途，今年千坪以上生產基地交易占比超過七成，平均單件土地面積近2,200坪，顯示企業對中大型生產基地需求明確。

此外，今年有超過七成的交易量集中在編定工業區，顯示企業選址更偏好進駐基礎建設完善、具群聚效益的產業聚落，但熱門產業聚落工業土地供給有限，且取得成本連年攀升，例如位在西屯、南屯區的台中產業園區，工業土地行情已來到每坪成交價40萬至50萬元。

東側的太平、大里一帶，有太平工業區、大里工業區等，工業土地行情約落在每坪成交價30萬至40萬元，部分位於都市計畫範圍內、立地條件較佳的標的，甚至每坪已站上4字頭。

陳光裕表示，產業尋地需求擴大，不少企業客戶開始將購地目光轉向周邊新興產業聚落，烏日便是此波需求外溢的受惠區域之一。

陳光裕指出，烏日配合政府特定工廠合法化及產業用地開發，土地供給較充足，加上鄰近台中高鐵站，兼具交通優勢與商業機能，更重要的是土地價格尚在每坪40萬元以下，有助企業以更高的性價比取得生產基地，提升不動產投資效益，發揮布局綜效。

烏日工業地產市場發展動能增強，也吸引外縣市廠商跨區設廠。陳光裕說明，隨著科技產業擴大中南部投資，企業設立中區營運據點、跨區生產與業務往來需求也隨之增加。台中具有串聯南北產業的區位優勢，烏日更是中區唯一整合台鐵﹑高鐵、捷運三鐵共構交通樞紐，可望成為企業整合南北資源、拓展營運版圖的重要支點。