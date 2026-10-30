高雄捷運O9A聯開案動土 啟動苓雅運動園區開發

高雄「捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地土地開發案」30日上午於苓雅區輔仁路與中正一路交叉口開發基地舉行動土典禮，由高雄市副市長林欽榮及投資人聯上集團蘇永義董事長共同祈福執鏟，見證總投資65億元的開發計畫邁入施工階段。

本案規劃興建2棟地上23~24層複合式大樓，結合智慧住宅、運動休閒商業、公共托育及親子館服務，並以立體連通系統串聯捷運與運動園區，為東高雄都會核心注入新的發展動能。

林欽榮副市長表示，O9聯合開發是市府從都市計畫、公共建設到土地開發整體推動的城市改造計畫。市府歷經兩年都市計畫變更，重新整合既有運動設施與土地配置，劃設A、B、C三處捷運開發基地，並以「公共設施先行」為原則，讓開發效益回應地方需求。

透過輔仁路、四維一路等周邊道路拓寬及綠兼道開闢，完善車行與步行環境；開闢兼具滯洪功能的公園，增加雨水調蓄空間，也提供居民日常散步、遊戲與休憩場所；同步推動中正少棒球場興建及設施改善，提供學童更完善的訓練與比賽環境，扎根基層少棒。

未來A、B、C基地開發完成後，將以人行空橋串聯三基地與Kaohsiung Highline運動公園，整合600公尺環形高架步道及周邊運動設施，讓市民從捷運站出發，就能步行抵達住家、商店與運動場域，打造交通、運動、休閒與生活緊密相連的完整運動園區。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，O9A基地於今年1月22日與聯上實業（4113）及美力營造團隊舉辦簽約典禮，今日順利動土，代表苓雅運動園區聯合開發正式進入實質建設階段，也展現市府與投資團隊共同推動開發的執行力。

A基地面積約1,571坪，總樓地板面積約2.3萬坪，建築導入智慧節能住宅，低樓層規劃體育產業及都會休閒等商業服務，呼應周邊運動生活需求；並於本開發案一樓規劃約100坪公共托育設施及100坪親子館，提供高雄Highline 周邊市民更完善的育兒支持與親子活動空間，讓開發成果兼顧公共利益與市民生活需求。

配合即將簽約的B、C基地，未來將進一步引入商業辦公大樓、飯店旅館、商業服務及智慧住宅等多元機能，透過整體規劃與人行空橋串聯，形成兼具運動特色、商業服務與友善居住環境的生活聚落，吸引更多市民搭乘捷運、走進苓雅運動園區，帶動運動休閒及東高雄都市核心發展，敬請市民共同期待。