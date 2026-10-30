中鼎集團總裁余俊彥 榮獲「工程特殊貢獻獎」

中鼎集團總裁余俊彥投身工程產業逾50年，帶領中鼎從本土企業成長為「台灣第一、全球百大」的國際級統包工程集團，於全球完成無數重大建設，其卓著成就獲中國土木水利工程學會於10月30日頒發「工程特殊貢獻獎」最高榮譽。

余俊彥表示，每一座宏偉建設的背後，都需要無數工程人的默默耕耘及長期投入。很榮幸能與中鼎集團一同成長，並見證工程產業成為推動國家社會發展的重要力量。

面對近年的人工智慧（AI）與ESG浪潮，中鼎持續推動創新轉型、深化數位應用及淨零減碳，為全球永續發展作出具體貢獻。他並將這份榮耀歸功於中鼎，感謝集團全球8000位同仁的共同努力，並表示自己是站在中鼎這個巨人的肩膀上，才能獲得各界肯定。

在余俊彥帶領下，中鼎持續深化國際布局，目前於全球10餘國設有約50個據點，業務涵蓋環境、煉油石化、電力、液化天然氣、交通及一般工業等領域。近年更積極掌握高科技產業發展趨勢，持續拓展高科技建廠業務，深化全球市場布局。

面對全球產業數位化與淨零轉型趨勢，中鼎積極結合AI及數位應用推動技術創新，並攜手業主與供應鏈夥伴打造經濟與環境雙贏的「綠色工程」，實踐「地球永續的把關者」ESG願景。在人才培育方面，透過「中鼎大學」數位學習平台、對外開放的「鼎學網」及「中鼎教育基金會」，深化專業教育與產學合作，持續培育產業所需人才，實踐永續發展。

從工程實務到企業經營領導，余俊彥始終以工程專業為根基，帶領中鼎在國際舞台發光發熱，此次榮獲「工程特殊貢獻獎」，不僅肯定余總裁逾半世紀的深耕與領導成果，更彰顯其對台灣工程產業發展的長遠貢獻，實至名歸。