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台灣創業家打造Tokenz 入選CB Insights 2026 Fintech 100

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣創業家林伯寰（Linmic）創立、總部位於東京的Tokenz，30日宣布入選國際市場研究機構CB Insights「2026 Fintech 100」全球最具潛力金融科技百大新創名單。連同前身Fintech 250計算，這是自2020年以來再度有以日本為據點的企業入選這份名單。

CB Insights今年從超過七萬家金融科技公司中，依據營收、產業合作、融資及成長潛力等資料，選出100家指標性新創。這份年度名單今年邁入第九屆，2023年起由Fintech 250調整為Fintech 100。

Tokenz是一家總部位於日本的MoR（Merchant of Record）服務商，協助數位內容業者透過自有通路直接銷售。以遊戲為例，工作室可透過自有網路商店向玩家銷售，降低平台費用、拓展營收來源；Tokenz則擔任交易的銷售主體，處理支付、相關稅務、退款及防詐作業，讓團隊專注於產品。服務對象也涵蓋電子書、直播與SaaS業者。

林伯寰（Linmic）表示，創業初衷是希望數位內容業者不只做出好產品，也能建立自己的銷售通路，讓更多收入留在自己手中，直接銷售背後的支付與跨國稅務，不應成為團隊的負擔。

台灣市場方面，Tokenz已與浪LIVE合作，服務亦獲星宿科技採用。除了遊戲以外，公司目前也正與多家台灣數位內容業者洽談直販及海外市場合作。

日本市場方面，Bushiroad（武士道）旗下的《HUNTERxHUNTER NENxSURVIVOR》及WonderPlanet的《Crash Fever》已導入Tokenz的MoR服務。此外，Tokenz也與由遊戲媒體Game8和SP.LINKS合資成立的S8 Plus合作，為「Game8 Store」的海外銷售提供MoR服務。

Tokenz今年6月宣布完成總額10億日圓的A輪募資，由Headline Asia領投，新舊投資人共同參與。募資用途包括產品開發、全球支援體系及團隊擴充，支持公司服務更多數位內容業者。

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