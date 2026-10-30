欣巴巴事業總裁黃烱輝 獲頒中山大學名譽管理學博士

中山大學30日舉行「名譽博士學位頒授典禮」，由校長李志鵬頒授欣巴巴事業總裁黃烱輝名譽管理學博士學位，肯定其深耕建築產業、秉持誠信經營，並長期投入產業發展、人才培育及社會公益的貢獻。從白手起家創業到帶領企業穩健發展，黃烱輝持續將經營成果轉化為支持教育與回饋社會的力量，展現企業家的責任與情懷。

中山大學校長李志鵬表示，黃烱輝在企業經營上穩健務實，除了對產業發展有所貢獻，也長期關心教育與社會公益，將個人成就延伸為對社會的付出。這份持續投入的精神，不僅展現企業家的責任感，也與中山大學培育人才、回應社會需求的辦學理念相契合。

黃烱輝於1988年創業，從房地產銷售與代銷業務起步，逐步拓展至建設、營造等領域，整合產業鏈資源，帶領企業發展為上市公司。他重視建築品質與消費者信賴，企業經營及建築作品屢獲企業楷模、幸福企業、台灣誠信建商及多項國家級建築品質與規劃設計獎項肯定。長期參與產業公共事務期間，他也曾擔任多個不動產相關公會理事長，積極服務會員、凝聚業界力量，促進產官溝通與政策建言，為營建產業發展貢獻心力。

身為中山大學EMBA校友，黃烱輝長期支持母校發展，曾任中山大學校友總會第十、十一屆理事長，積極凝聚校友力量、促進校友與母校的連結，並支持獎學金及校務發展。他也經常返校分享產業經驗，鼓勵年輕學子。2020年，他獲頒中山大學傑出校友。為支持母校醫學教育發展及南臺灣醫療人才培育，他更捐贈新臺幣2億元，協助興建醫學教育大樓，創下中山大學創校以來個人單筆捐贈金額最高紀錄。

黃烱輝也將關懷延伸至社會各個角落。2014年，他設立公益信託巴巴慈善基金，長期關懷兒童、長者、身心障礙者及弱勢族群，投入教育、文化、體育與環境等公益事務。其中，「親子共學巡迴公益列車」將閱讀、學習及親子共學活動帶入社區，讓教育資源走進家庭；面對重大災害與社會需求，也持續投入災後救助，捐贈消防水車、醫療設備及民生物資，以實際行動協助有需要的人。

黃烱輝表示，個人的成就離不開社會的支持，因此更應思考如何回饋社會。中山大學是他求學與成長的重要所在，能持續為母校發展及人才培育盡一份心力，對他而言別具意義。他期盼透過教育與公益的長期投入，讓更多年輕人獲得成長的機會，也讓這份善意持續傳遞。

中山大學表示，黃烱輝在企業管理、產業發展、人才培育及社會公益等面向的長期耕耘，展現以專業創造價值、以行動回應社會需求的精神。經校內名譽博士學位審查委員會審查通過，依《學位授予法》規定，授予名譽管理學博士學位，以表彰其對產業、教育及社會的貢獻。