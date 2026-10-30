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全聯印花首度跨足寢具市場 攜鍾漢良搶450億元商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯此次寢具系列主打防塵蟎、抗病毒、銀離子抗菌及石墨烯恆溫等機能，並邀請鍾漢良擔任「五星好眠代表」。記者嚴雅芳／攝影
全聯此次寢具系列主打防塵蟎、抗病毒、銀離子抗菌及石墨烯恆溫等機能，並邀請鍾漢良擔任「五星好眠代表」。記者嚴雅芳／攝影

全聯福利中心印花換購首度跨足寢具市場，看準台灣家用寢具市場規模約450億元商機，攜手香港寢具品牌CASABLANCA HOME推出11款機能寢具及居家清潔商品，最低下殺1.7折起，並邀請藝人鍾漢良擔任活動代言人。全聯表示，隨著印花換購品項從餐廚用品延伸至臥室，搭配周年慶檔期帶動買氣，預期此次集點活動可望帶動整體業績成長一成。

全聯指出，消費者對寢具的需求已從過去重視價格、耐用度，逐漸轉向機能材質、睡眠舒適度及居家美感。根據市場研究資料，2025年台灣家用寢具市場規模約450億元，未來預估維持6%至7%的成長，機能寢具成為零售通路搶攻的新商機。

全聯過往印花換購以鍋具、餐廚及生活用品為主，此次首度跨足寢具領域，與1993年創立、具有國際五星級及精品飯店合作經驗的CASABLANCA HOME合作，推出枕頭套、記憶枕、石墨烯被款及居家清潔家電，藉由擴大商品品類，帶動消費者集點及回購需求。

此次印花活動自10月30日起至2027年2月25日止，全聯及大全聯實體門市單筆消費每滿200元贈送印花1枚，消費者可集滿指定印花數量，或搭配福利點數加價換購，價格介於99元至2,150元。

商品方面，全天絲親膚枕頭套採用100%天絲萊賽爾纖維，市價550元，集滿50枚印花加99元即可換購；雙向蝶型舒眠枕採高密度記憶棉及六大分區設計，市價3,800元，集滿30枚印花加659元換購。

針對秋冬換季需求，全聯另推出三款石墨烯被系列，包括單人四季被、雙人薄被及雙人四季被，集滿30枚印花，分別加價799元至999元即可換購。其中，雙人薄被市價4,800元，加價799元換購，相當於市價約1.7折。

除了寢具，全聯也將換購品項延伸至居家清潔，包括HEPA除塵蟎機及空氣清淨機，分別加價1,350元及2,150元換購；另推出Care Bears暖手多用枕，集滿30枚印花加249元即可換購，藉此擴大不同年齡層及家庭客群的參與。

全聯 鍾漢良 市場

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