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竹北房價叩關百萬！「時華」高樓層傳成交破百萬元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
竹北預售屋房價持續向上突破，大陸建設首度進軍新竹推出的住宅案「時華」，據悉已出現每坪突破百萬元的成交案例。圖／新聯陽提供
竹北預售屋房價持續向上突破，大陸建設首度進軍新竹推出的住宅案「時華」，據悉已出現每坪突破百萬元的成交案例。圖／新聯陽提供

竹北預售屋房價持續向上突破，每坪百萬元住宅即將現身。大陸建設首度進軍新竹推出的住宅案「時華」，10月16日正式開放21樓以上高樓層銷售，據悉26樓以上景觀戶已出現每坪突破百萬元的成交案例，預計11月揭露實價登錄。若價格獲得確認，將成為竹北住宅市場跨越百萬單價的重要指標。

根據樂居網站實價登錄資料，截至10月初，「時華」已揭露169戶成交資訊，每坪平均成交單價約91.3萬元，顯示該案已有相當數量的交易站上9字頭，如今高樓層進一步挑戰百萬元，也讓外界關注竹北住宅價格天花板是否再度改寫。

值得注意的是，目前房市仍受到央行選擇性信用管制影響，新竹地區總價達4000萬元的住宅，即適用高價住宅貸款限制，最高貸款成數僅三成，且不得有寬限期，意味購屋人至少需要準備七成自備款。在資金門檻明顯提高下，竹北仍有高價住宅傳出百萬成交，也凸顯當地高資產購屋族群的資金實力。

至於高價住宅的買盤從何而來？負責銷售的新聯陽表示，目前「時華」已購客戶以科技業人士與自營商為主，兩者合計占已售戶數六成以上，且多以自住需求為主。隨著半導體及AI產業持續發展，竹北聚集大量科技專業人才，除了首購需求，也逐漸形成具備一定資產實力的換屋市場。

大陸建設表示，「時華」位於竹北光明六路、遠東百貨旁，規劃地上30層雙塔建築，共408戶住宅，產品坪數37至51坪，全數為三房格局。建案採分階段銷售策略，首波先推出中樓層，後續陸續開放低樓層及高樓層產品，希望滿足不同家庭的購屋需求。

不過，目前每坪百萬元成交資訊尚未正式揭露，實際成交價格仍有待11月實價登錄確認，而高樓層價格突破百萬元後，後續銷售能否維持，也將是觀察竹北高價住宅市場的重要指標。

竹北 房價 預售屋

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