長興電子材料業績升溫 先進封裝膠材開始貢獻獲利

長興（1717）布局半導體成果持續發酵，電子材料也持續挹注營收表現。公司日前指出，半導體先進封裝膠材出貨穩定增加，9月起已開始有獲利貢獻。

此外，乾膜光阻及精密設備出貨也維持高檔。精密設備進入客戶密集驗收期，營收可望持續攀升。9月半導體先進封裝材料及精密設備兩項營收貢獻，均創下單月新高。

長興先前表示，今年高階封裝膠材預計處於爬坡階段，出貨將逐季升溫，預期第4季有望突破營收比重4%-5%。至明年則較能更顯著貢獻獲利。

在PCB上游材料領域，長興除布局乾膜光阻外，也切入矽微球產品。法人指出，矽微球為應用於CCL製程中的無機填料，是除銅箔、樹脂及玻纖布外，另一項關鍵CCL材料，與樹脂、固化劑、添加劑混合後浸入玻纖布，主要作用包括改善介電特性、降低熱膨脹係數（CTE）、提高尺寸穩定性、耐熱性與絕緣性能。法人評估，隨M6以上高階CCL對低介電、低介電損耗性能要求提高，相關無幾填料用量也隨之放大，市場呈成長趨勢。

長興日前表示，看好M8以上高階CCL材料需求，董事會已通過決議，將加碼拓建矽微球產能，初步規劃斥資10億元台幣，目標將現階段3,000噸產能，倍增至6,000噸；中長期則期望放大至12,000噸。