天成飯店集團明年拚開4家新據點 桃園、高雄兩大新案洽談中

天成飯店集團加速全台展店布局，副董事長張東豪30日表示，集團旗下「天成丰閣－樂．台中」及「天成逸旅－曉琉球」預計2027年第1季陸續試營運，另有桃園、高雄兩個新案正在洽談，若進展順利，明年全年可望新增3至4家飯店，擴大商務及休閒度假市場布局。營運方面，受惠住房及餐飲需求帶動，集團今年營收力拚雙位數成長。

張東豪今日出席「卓越五星品牌高峰會」，旗下瑞穗天合國際觀光酒店，繼2020年、2023年後，2026年三度榮獲卓越五星。談及集團未來布局，他表示，「天成丰閣－樂．台中」及「天成逸旅－曉琉球」目前仍在工程階段，力拚明年3至4月陸續展開試營運。

至於另外兩個洽談中的新案，張東豪透露，分別位於桃園及高雄，均鄰近車站，定位以城市型商務飯店為主，並可結合城市度假（City Resort）概念。兩案目前洽談進展順利，但尚未正式簽約，開幕時程仍有待確認。

值得注意的是，天成飯店集團也規劃跨足健康醫療及樂齡相關住宿市場。張東豪表示，未來新案將嘗試過去較少接觸的經營領域，樂齡族群也是重要客層之一，藉此擴大集團品牌及客源結構。

明年即將開幕的「天成丰閣－樂．台中」，則是集團精品飯店系列的新據點。張東豪指出，該飯店將透過藝術、精品品牌及生活風格跨界合作，打造精緻住宿體驗，除引進國際藝術家客製化作品，也規劃結合品牌咖啡、巧克力及花藝等元素，吸引住宿及非住宿客群，目標平均房價達5,000元以上。

至於「天成逸旅－曉琉球」，張東豪看好離島度假市場仍有開發空間，尤其小琉球目前以民宿供給為主，南部旅客對當地旅遊較為熟悉，未來將進一步開拓北部客源。由於離島旅遊淡旺季較為明顯，飯店目標平均房價至少6,000元。

談及今年營運，張東豪表示，集團全年營收預期維持成長，力拚雙位數增幅。目前集團營收結構中，客房與餐飲業務各占約五成，其中客房營收占比逐年提高；若進一步區分客源，國旅約占集團整體營收25~27%。

張東豪指出，10月台北飯店市場受惠大型演唱會、職棒台灣大賽及大型活動帶動，住房需求明顯升溫，包括台北天成飯店、台北花園大酒店及蜂巢等據點均受惠，房價也隨市場需求提高。

對於國旅市場，張東豪認為，國人出境旅遊需求強勁，國內旅宿業者仍須透過提升服務品質及住宿體驗，提供具競爭力的產品，才能吸引旅客回流。以花蓮市場為例，集團已結合瑞穗天合國際觀光酒店與天成逸旅－蝴蝶谷，推出雙飯店住宿組合，透過不同場域的設施及自然資源，增加旅遊吸引力。

在人力布局方面，張東豪坦言，台灣旅宿及餐飲業持續面臨基層人力短缺，尤其年輕世代投入服務業的意願降低，飯店招募本地員工愈來愈困難。隨著政府逐步開放外籍人力，集團本月初也開始引進東南亞外籍中階技術人力，補充飯店服務量能。目前旗下北部飯店已運用越南、印尼及緬甸等國籍員工，其中餐飲部門對外籍人力依賴程度最高，部分基層職缺外籍員工占比高達八成。

張東豪指出，集團除了透過外籍實習生管道補充人力，也開始引進已大學畢業的外籍員工，與過去實習生制度有所不同。他坦言，若缺少這批外籍人力支援，部分中餐廳恐怕難以維持正常服務量能。

至於市場關注的IPO規劃，張東豪表示，集團持續朝資本市場方向準備，近年營運體質及獲利表現穩健，但目前資本市場資金較集中於AI、機器人及科技產業，觀光服務業未必能獲得理想評價，因此將視市場環境及時機，再推動後續上市櫃計畫，尚未訂出明確時間表。