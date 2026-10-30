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公平會：台灣App Store佣金降至26% 10/31生效
公平會今天宣布接受蘋果公司主動提出調降台灣App Store標準佣金費率的承諾措施，以化解蘋果公司對行動應用程式（app）開發商經營限制等競爭疑慮，蘋果公司並於10月31日起，將標準佣金費率由30%調降至26%。
公平會今天發布新聞稿指出，先前就蘋果公司對app開發商的經營限制及外界關切的「蘋果稅」，是否涉及違反公平交易法規定進行調查。調查過程中，蘋果公司依據公平交易法第28條中止調查規定，提出調降佣金費率的承諾措施，將App Store（包含iOS及iPadOS）標準佣金費率由30%調降至26%，與日本、巴西等市場適用相同費率，台灣開發商無須另行提出申請或採取其他措施，即可直接適用調整後較低的佣金費率。
公平會表示，後續將確實監督蘋果公司履行承諾情形，如果發現未履行承諾、作成中止調查決定所依據的事實發生重大變化，或該決定基於不完整或不真實資訊等情事，即依法恢復調查。
公平會也強調，蘋果公司未來如果從事其他限制競爭或不公平競爭行為，仍將依個案具體事證進行查處。
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