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路易莎攜手新北捷運打造軌道餐飲 新品牌『NuMove 續行』

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「NuMove續行」首店30日於新北捷運台北大學站開幕，導入三峽在地食材與日式侘寂風格，打造近百坪複合式餐飲空間。記者黃淑惠／攝影
「NuMove續行」首店30日於新北捷運台北大學站開幕，導入三峽在地食材與日式侘寂風格，打造近百坪複合式餐飲空間。記者黃淑惠／攝影

路易莎集團董事長黃銘賢宣佈，擴大軌道經濟布局，首度攜手新北捷運公司，推出全新餐飲品牌「NuMove續行」，以「全時段城市生活續航站」為定位，結合咖啡、早午餐及晚間餐飲，搶攻捷運站點商機。

「NuMove續行」首店30日於新北捷運台北大學站開幕，導入三峽在地食材與日式侘寂風格，打造近百坪複合式餐飲空間。路易莎也規畫將此店型複製至其他捷運站，擴大軌道沿線布局。

黃銘賢表示，NuMove續行以咖啡為核心，結合餐飲生活美學，探索城市軌道站點的特色發展，首店特別融入三峽地方風味，運用碧螺春茶、金牛角及竹筍等食材，推出茶香酸種麵包、三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵及碧螺春濃茶布丁等特色餐點，讓在地文化融入創意餐飲。

黃銘賢指出，路易莎近年從咖啡跨足餐飲生活美學，透過「白霧時光」打造大型旗艦店型，從新板傑仕堡創始店到淡水紅樹林店，均吸引消費者前往，11月還將拓展至高雄鹽埕圖書館，台中秀泰據點也將接力開幕。

他表示，白霧時光是旗艦店模型，NuMove續行這類近百坪空間則是可複製、延伸的衛星店型，也是集團未來重要發展方向。NuMove續行更是推動AI餐飲大平台的第一步，未來集團將扮演餐飲品牌IP角色，提供開店SOP及AI平台後勤支援，協助有意投入咖啡餐飲產業的業者拓展市場。

路易莎集團攜手新北捷運公司 全新品牌『NuMove 續行』打造全時段城市生活續航站 - 台北大學站10/30閃亮登場。記者黃淑惠／攝影
路易莎集團攜手新北捷運公司 全新品牌『NuMove 續行』打造全時段城市生活續航站 - 台北大學站10/30閃亮登場。記者黃淑惠／攝影

黃銘賢指出NuMove續行是推動AI餐飲大平台的第一步，未來集團將扮演餐飲品牌IP角色，提供開店SOP及AI平台後勤支援。記者黃淑惠／攝影
黃銘賢指出NuMove續行是推動AI餐飲大平台的第一步，未來集團將扮演餐飲品牌IP角色，提供開店SOP及AI平台後勤支援。記者黃淑惠／攝影

路易莎跨足新北捷運商機　首推NuMove續行打造軌道餐飲新品牌。記者黃淑惠／攝影
路易莎跨足新北捷運商機　首推NuMove續行打造軌道餐飲新品牌。記者黃淑惠／攝影

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