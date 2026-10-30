中華郵政總經理將換人 江瑞堂任期屆滿、副總陳棟梁代理

天成飯店集團加速全台展店布局，副董事長張東豪30日表示，集團旗下「天成丰閣－樂．台中」及「天成逸旅－曉琉球」預計2027年第1季陸續試營運，另有桃園、高雄兩個新案正在洽談，若進展順利，明年全年可望新增3至4家飯店，擴大商務及休閒度假市場布局。營運方面，受惠住房及餐飲需求帶動，集團今年營收力拚雙位數成長。

2026-10-30 13:29