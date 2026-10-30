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中華郵政總經理將換人 江瑞堂任期屆滿、副總陳棟梁代理
中華郵政公司總經理江瑞堂任期將於11月2日屆滿，總經理職務將由副總經理陳棟梁代理。中華郵政表示，陳棟梁具備郵政業務實務經驗及資訊專長，未來將持續協助董事長王國材推動公司數位轉型及各項業務，確保營運順暢，促進郵政事業穩健發展。
中華郵政指出，陳棟梁具有國立交通大學經營管理碩士及東吳大學法律碩士學歷，曾任中華郵政儲匯處處長、協理及副總經理等職務，熟悉郵政業務與公司營運。
中華郵政表示，後續將持續推動數位轉型及各項業務發展，維持公司正常運作，確保郵政服務穩定。
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