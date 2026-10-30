思必瑞特日本布局捷報！東京實驗室通過 PMDA 查核取證

思必瑞特（7790）30日宣布，旗下日本子公司 Spirit Scientific Japan Co., Ltd. 位於東京有明的實驗室，經日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)查核通過，於10月26日取得日本厚生勞動省(MHLW)關東信越厚生局核發之特定細胞加工物製造許可。

思必瑞特生技創辦人暨董事長林道隆表示，台日兩座實驗室均為公司自行規劃設計，出自同一套設計理念與品質系統。繼台灣汐止廠於2025年11月通過PMDA海外查廠後，此次日本東京廠再獲製造許可，證明思必瑞特生技的 Biofoundry™ 平台模式能夠跨國複製，讓各據點皆維持一致的高品質標準。

依據日本《再生醫療等安全性確保法》(ASRM)，思必瑞特生技具備接受日本醫療機構委託，製備血小板、細胞等特定細胞加工物的資格。目前，日本團隊正與可應用的相關科別的醫師們洽談，規劃與東京的醫療院所合作，將台灣已累積超過5萬例的高濃度血小板凍晶(PLT)製備服務引入日本。

思必瑞特生技指出，公司自有的BMLT®生物材料凍晶技術，可將生物材料轉化為高穩定性的凍晶形式，並以藥品級標準管理每一道製程。除了未來將提供的再生醫療相關製備服務，日本子公司也已於今年正式承接生物材料凍晶代工訂單，解決生物材料活性保存與冷鏈運輸痛點。

思必瑞特生技於2023年2月設立日本子公司，東京有明實驗室於2024年底建置完成、2025年5月啟動試營運，今年日本子公司則正式邁入具備製造資格、開始承接訂單的新階段。