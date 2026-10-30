聽新聞
0:00 / 0:00
台灣「蘋果稅」明起30%降至26% 公平會揭調查背景
台灣「蘋果稅」即將調降。公平會30日表示，接受蘋果公司主動提出的降佣金承諾，並依規定中止調查。蘋果將自10月31日起，將台灣App Store標準佣金費率由30%降至26%，降低4個百分點，開發商不必另行申請，即可直接適用。
公平會指出，先前針對蘋果對行動應用程式（app）開發商的經營限制，以及外界關切的「蘋果稅」，調查是否涉及違反公平交易法。調查期間，蘋果依公平交易法第28條中止調查規定，提出調降佣金費率的承諾措施，以化解相關競爭疑慮。
此次調整適用於台灣App Store，涵蓋iOS及iPadOS，標準佣金費率降至26%後，將與日本、巴西等市場相同。台灣開發商無須提出申請，也不必採取其他措施，就能直接適用較低費率。
蘋果日前已透過開發者網站公布台灣降佣金消息，並表示是在與公平會討論後做出的決定，但當時未揭露具體討論內容。
公平會表示，後續將監督蘋果履行承諾；若發現蘋果未履行承諾、中止調查決定所依據的事實發生重大變化，或決定是基於不完整、不真實的資訊，將依法恢復調查。
公平會也強調，蘋果未來若有其他限制競爭或不公平競爭行為，仍將依個案具體事證查處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。