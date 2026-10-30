「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

公平會今天宣布，接受蘋果公司主動提出調降台灣App Store標準佣金費率承諾，依規定中止調查。蘋果公司自10月31日起，將標準佣金費率由30%調降至26%。

公平會指出，先前就蘋果公司對app開發商之經營限制及外界關切的「蘋果稅」，是否涉及違反公平交易法規定進行調查。調查過程中，蘋果公司依據公平交易法第28條中止調查規定，提出調降佣金費率之承諾措施，將App Store(包含iOS及iPadOS)標準佣金費率由30%調降至26%，與日本、巴西等市場適用相同費率，我國開發商無須另行提出申請或採取其他措施，即可直接適用調整後較低的佣金費率。

公平會強調，後續將確實監督蘋果公司履行承諾之情形，如發現未履行承諾、作成中止調查決定所依據之事實發生重大變化，或該決定係基於不完整或不真實之資訊等情事，即依法恢復調查。

公平會也強調，蘋果公司未來如從事其他限制競爭或不公平競爭行為，該會仍將依個案具體事證進行查處。