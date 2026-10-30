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買賣雙方價格拉鋸 中信房屋：10月交易量月減0.6%、年增3%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋統計內部成交件數，10月全國交易量相較於上月減少0.6%，較去年同期增加約3%。中信房屋提供
中信房屋統計內部成交件數，10月全國交易量相較於上月減少0.6%，較去年同期增加約3%。中信房屋提供

中信房屋統計內部成交件數，10月全國交易量相較於上月減少0.6%，較去年同期增加約3%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減5.5%、年增8.7%；新北市月增2.9%、年減2.5%；桃園市月增15.8%、年減3.9%；台中市月減7%、年增9.1%；台南市月減3.9%、年增7.4%；高雄市月減9.5%、年減9.6 %。

中信房屋總經理張世宗表示，自央行鬆綁第二戶房貸限制後，市場氛圍明顯轉趨熱絡，民眾看屋意願也有所提升。不過，轉化成交的量體上仍不明顯，加上10月下旬颱風來襲，打亂民眾外出看屋、議價及簽約的安排，部分交易進度因此延後，也對當月整體成交表現造成一定影響。

張世宗進一步指出，近期市場看屋人潮持續湧現，顯示購屋需求依然存在，只是買方普遍期待房價下修，而賣方對於價格仍有堅持，降價意願相當有限，由於雙方價格認知存在較大落差，導致不少物件雖有買方詢問及預約看屋，卻仍難以順利轉化為實際成交，這也是目前房市交易量尚未出現顯著回升的主要原因。

展望後市，張世宗表示，年底向來是房市傳統交易旺季，部分有購屋需求的民眾可能希望把握年底前完成購屋規劃，進而為市場帶來一定買氣支撐。

張世宗指出，儘管目前房市仍處於買賣雙方持續磨合的階段，但若後續政策環境未出現重大不利變化，在「青安3.0」和「信用管制微鬆綁」的情況下，預期全年交易量仍有機會較去年呈現持平或小幅成長。

中信 交易量 房屋

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