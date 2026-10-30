路易莎攜手新北捷運全新品牌 『NuMove 續行』30日閃亮登場

路易莎集團攜手新北捷運公司全新品牌『NuMove 續行』打造全時段城市生活續航站 - 台北大學站10/30閃亮登場。

路易莎集團持續拓展軌道經濟版圖再下一城！此次首度攜手新北捷運公司，打造全新品牌「 NuMove續行」，以「全時段城市生活續航站」為核心，結合在地文化，提供從早午餐、咖啡到晚間微醺的多元複合餐飲。

首站在台北大學站挑高六米的日式侘寂風，成為通勤族、周邊居民及觀光客美好休憩生活的中繼站，未來也計畫於其他站設立據點，展現集團強強聯手跨界合作與拓展通路的發展潛力。