新店裕隆城旁2千坪都更案有進展！愛山林擬投66億元

新北市新店公辦都更案「新店曦」歷經兩度招商，由愛山林建設開發獲選為最優申請人，預計投入約66億元，興建兩棟住宅大樓及一棟法院大樓。目前已凝聚逾八成住戶參與意願，未來將透過重建、開放空間及人行步道規劃，改善老舊社區環境與公共安全。

新北住都中心表示，「新店曦」於28日完成出資人綜合評選。基地位於新店區中華路與三民路口，面積約2,408坪，鄰近IKEA、裕隆城、碧潭水岸，以及捷運新店區公所站、小碧潭站，生活與交通機能良好。

不過，基地內既有建物老舊、巷弄狹窄，消防救災不易，有改善居住安全與環境的迫切需求，早在民國94年就由當時的台北縣政府公告劃定為更新地區。

新北住都中心自111年起投入前期評估，112年獲市府同意主導推動公辦都更。經前期整合，目前已凝聚逾八成住戶參與意願，並完成全案建物測量，降低開發的不確定性與投資風險，為招商及後續開發建立基礎。

建築規劃方面，本案將導入低碳建築標章第三級、黃金級綠建築、黃金級智慧建築、耐震標章，以及無障礙環境第二級性能等認證，提升建築安全、節能效能與居住品質。

此外，本案以「都市綠網修補」為開發理念，規劃透過分散的綠地節點，提供生態棲地、居民休憩及環境教育空間，並串聯周邊水岸與社區，打造人與自然共生的生活環境。

新北住都中心表示，公辦都更除了改建老舊建物，也希望帶動街區環境改善。「新店曦」將改善既有巷弄，並規劃開放空間及退縮人行步道，提升行人安全與消防救災機能。後續將兼顧公共利益與地主權益，結合政府政策及民間專業資源，持續推動更新。